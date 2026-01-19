Râmnicu Vâlcea: gigacaloria, mai scumpă de la 1 ianuarie 2026

marți, 20 ianuarie 2026

Râmnicu Vâlcea: gigacaloria, mai scumpă de la 1 ianuarie 2026

Prețul gigacaloriei în municipiul Râmnicu Vâlcea a fost majorat din nou, începând cu 1 ianuarie 2026, în baza unui proiect de hotărâre inițiat de administrația locală, la solicitarea operatorului de termoficare, și aprobat în ședința extraordinară din 19 ianuarie.

Pentru populația racordată la rețeaua de distribuție, tariful este de 553,15 lei/Gcal, fără TVA, iar pentru consumatorii conectați direct la rețeaua de transport, prețul ajunge la 400,28 lei/Gcal, fără TVA. În ambele cazuri, municipalitatea acordă o subvenție de 50 de lei pe gigacalorie.

CET Govora motivează scumpirea prin creșterea costurilor de producție, stabilite prin decizie ANRE. Tarifele de transport și distribuție rămân neschimbate. În sezonul rece se aplică TVA redus de 11%, însă de la 1 aprilie 2026 aceasta va urca la 21%, conform Codului Fiscal.

Primarul Mircia Gutău a precizat că există posibilitatea majorării subvenției pentru sezonul următor, cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea.