Râmnicu Vâlcea face un pas major spre transport public modern și inteligent

marți, 27 ianuarie 2026

Municipiul Râmnicu Vâlcea a inițiat o procedură de achiziție publică de amploare pentru modernizarea transportului public local, care vizează realizarea a 40 de stații moderne de îmbarcare–debarcare, echipate cu soluții IT și sisteme inteligente de informare a călătorilor. Investiția este inclusă în proiectul „Sistem de transport inteligent la nivelul localităților membre ale ADI Transport” și are o valoare estimată de aproximativ 8 milioane de lei, potrivit anunțului publicat în SEAP.

Proiectul are ca obiectiv principal îmbunătățirea mobilității urbane și creșterea siguranței în spațiul public, prin modernizarea infrastructurii de transport și digitalizarea serviciilor destinate utilizatorilor. Noile stații vor beneficia de construcții moderne, echipamente electronice și sisteme inteligente care vor furniza informații în timp real și vor contribui la optimizarea fluxurilor de pasageri.

Contractul, încadrat ca lucrări, presupune realizarea completă a stațiilor, inclusiv amenajarea alveolelor, dotările aferente și instalarea echipamentelor IT. Procedura se desfășoară sub forma unei achiziții simplificate, iar operatorii economici interesați trebuie să facă dovada experienței în lucrări similare din domeniul infrastructurii rutiere, cu proiecte finalizate în ultimii cinci ani, în valoare cumulată de cel puțin 5 milioane de lei.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 12 februarie 2026, ora 15:00, exclusiv prin platforma SEAP, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeași zi. Documentația prevede utilizarea DUAE în format simplificat, subcontractarea fiind permisă parțial. Contractul nu este împărțit pe loturi și nu presupune încheierea unui acord-cadru.

Prin această investiție, administrația locală își propune dezvoltarea unei rețele moderne de stații de transport public, integrate într-un sistem inteligent, adaptat cerințelor actuale de mobilitate urbană și orientat spre creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor.