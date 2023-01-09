vineri, 9 ianuarie 2026

Ramnicu Valcea: După scandalul de pe Dem Rădulescu, Poliția anunță rețineri. Patru agresori ajung în arest

După ce Ziarul de Vâlcea si Arena Vâlceana au semnalat public violențele din miez de noapte petrecute pe bulevardul Dem Rădulescu, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea confirmă oficial: patru persoane au fost reținute pentru agresiuni, furt și distrugere.

Bătaie în plină stradă, victime lăsate fără bani și telefon

Potrivit comunicatului transmis de IPJ Vâlcea, incidentul a avut loc în noaptea de 3 spre 4 ianuarie 2026, în jurul orei 00:30. Patru bărbați ar fi agresat fizic un tânăr de 24 de ani din Râmnicu Vâlcea, lovindu-l cu pumnii, picioarele și chiar cu o sticlă.

Victima a suferit leziuni care au necesitat îngrijiri medicale. În timpul agresiunii, tânărului i-ar fi căzut din buzunar telefonul mobil și aproximativ 1.500 de lei, bunuri care au fost însușite de agresori.

Șofer bătut pentru că a încercat să ajute

După agresiune, victima a ieșit în stradă pentru a cere ajutor. Un conducător auto a oprit pentru a interveni, însă a fost și el atacat de agresori. Mai mult, aceștia ar fi distrus și autoturismul acestuia.

Un detaliu extrem de grav: orice cetățean care încearcă să ajute ajunge victimă, într-un oraș care ar trebui să fie sigur.

Poliția: „activități operative neîntrerupte”

Abia după apelul la 112 a fost constituită o echipă operativă. Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au desfășurat verificări și au identificat suspecții.

Inițial, trei bărbați, cu vârste între 22 și 27 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

Ulterior, în dimineața zilei de 9 ianuarie, a fost identificată și cea de-a patra persoană implicată, care a fost și ea reținută pentru 24 de ore.

Dosar penal pentru fapte grave

Cei patru sunt cercetați pentru:

lovire sau alte violențe, furt calificat, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice.

După expirarea reținerii, aceștia urmează să fie prezentați Parchetului pentru stabilirea măsurilor legale.

Coincidență sau reacție la presiunea publică?

Interesant este faptul că aceste rețineri vin după ce presa locală și cetățenii au reclamat public lipsa de reacție a autorităților în cazul violențelor de pe Dem Rădulescu.

Până la apariția dovezilor și a presiunii mediatice, nu existau informații despre suspecți, deși zona este monitorizată video. Abia ulterior, poliția a vorbit despre „activități operative neîntrerupte”.

Întrebarea rămâne legitimă: De ce a fost nevoie de scandal public pentru ca lucrurile să se miște?

Ce s-ar fi întâmplat dacă nimeni nu scria despre acest caz?

Mesaj oficial: „toleranță zero”

IPJ Vâlcea transmite acum un mesaj de „toleranță zero” față de violență și asigură cetățenii că siguranța publică este o prioritate.

Realitatea din teren spune însă altceva:

oameni bătuți în plină stradă,

bunuri furate,

martori agresați,

intervenții întârziate.

Ziarul de Vâlcea va urmări cazul

Redacția Ziarului de Vâlcea va monitoriza îndeaproape acest dosar și va reveni cu:

măsurile dispuse de instanță

identitatea agresorilor

posibile legături cu alte incidente similare.

