Protest national la Bucuresti! AUR Vâlcea organizează transport pentru participanti: autocare spre Piata Universitatii, joi - 15 ianuarie

luni, 12 ianuarie 2026

Românii ies în stradă pentru libertate și democrație: protest joi, 15 ianuarie, în Piața Universității

Joi, 15 ianuarie, începând cu ora 18:00, românii sunt chemați să se adune în Piața Universității, la statui, pentru un protest pașnic dedicat libertății de exprimare, democrației și viitorului nostru. Este un moment de răscruce, în care vocea cetățenilor trebuie să se facă auzită mai clar ca niciodată.

Inițiatorii acțiunii transmit un mesaj ferm: a venit vremea să spunem STOP unui sistem care a împins milioane de români în sărăcie și tăcere. Un sistem care a ignorat nevoile reale ale oamenilor și a sufocat inițiativa, libertatea și speranța. Protestul din Piața Universității este un apel la unitate și curaj civic, un îndemn de a nu mai rămâne pasivi în fața nedreptăților.

„Ieșim în stradă în număr mare pentru libertatea de exprimare, pentru democrație și pentru viitorul nostru. Este momentul să acționăm, să fim uniți și să ne apărăm drepturile”, transmit organizatorii. Mesajul este clar: schimbarea nu vine de la sine, ci prin implicare, solidaritate și determinare.

Pentru cei care doresc să participe și au nevoie de transport din Râmnicu Vâlcea, organizatorii pun la dispoziție o soluție. Persoanele interesate sunt rugate să ia legătura cu Drăgan Gheorghe, la numărul de telefon 0766 888 299, pentru detalii privind deplasarea.

Joi seara, Piața Universității devine din nou simbolul luptei civice și al dorinței de schimbare. Este șansa fiecăruia dintre noi să spună prezent și să contribuie la construirea unui viitor mai drept!

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR:

„Este datoria noastră să fim în stradă atunci când drepturile românilor sunt călcate în picioare. Vă așteptăm alături de noi în Piața Universității!”

Antonio Popescu, deputat AUR:

„Nu mai putem sta deoparte. Vocea poporului trebuie auzită. AUR Vâlcea sprijină deplasarea celor care vor să lupte pentru libertate și democrație.”

Inițiatorii protestului subliniază că acțiunea va fi una pașnică și deschisă tuturor celor care cred într-o Românie dreaptă, liberă și democratică. Mesajul central este clar: a venit momentul să spunem STOP abuzurilor și să ne apărăm drepturile prin unitate și implicare civică.