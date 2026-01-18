Promisiuni pe burgeri și fum pe TikTok: cum i-a amăgit Lucian Florea pe vâlceni cu „Fryday”! RUȘINE!

duminică, 18 ianuarie 2026

Promisiuni pe burgeri și fum pe TikTok: cum i-a amăgit Lucian Florea pe vâlceni cu „Fryday”

Afaceristul român Lucian Florea a reușit performanța să transforme o promisiune banală – deschiderea unui restaurant – într-un exercițiu de manipulare publică. În 2024 și începutul lui 2025, Florea le spunea vâlcenilor, cu entuziasm de influencer, că lanțul său „Fryday” va ajunge și la Râmnicu Vâlcea. Clipuri, story-uri, declarații optimiste, toate livrate cu zâmbetul larg al celui care „știe sigur” că urmează o inaugurare. Doar că 2025 a trecut, iar restaurantul… nu există.

Nicio deschidere, niciun șantier, niciun anunț oficial, nimic concret. Doar vorbe. Iar când vorbești repetat despre un proiect care nu se materializează, în timp ce îți construiești imaginea pe spatele unei comunități, asta nu mai e întârziere, e lipsă de respect. Sau, mai direct spus, o minciună livrată ambalat frumos pentru like-uri.

Mai grav este modul în care Lucian Florea și-a construit credibilitatea: folosindu-se de imaginea președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu. Acesta a apărut în promovările „Fryday”, lăudând burgerii, pe contul său de TikTok. Practic, un oficial public, cu o funcție administrativă importantă, a devenit agent de marketing pentru un afacerist privat. Coincidență? Entuziasm culinar?



Pentru public, mesajul a fost clar: dacă șeful CJ mănâncă burgeri Fryday și îi promovează, înseamnă că afacerea e serioasă, vine sigur la Vâlcea, e „validată”. Exact această impresie a fost exploatată de Florea. Iar rezultatul? O comunitate dusă cu vorba, așteptând un restaurant care nu mai vine.

Între timp, Lucian Florea nu a oferit nicio explicație oficială. Nicio scuză. Nicio asumare. Doar tăcere. Iar tăcerea, în acest context, spune tot. Când faci promisiuni publice și te folosești de imaginea unor oameni din administrație, ai obligația morală să explici de ce ai eșuat. Altfel, rămâne doar eticheta de neseriozitate.

Vâlcenii nu sunt cobai pentru experimentele de marketing ale nimănui. Nu sunt o masă de manevră pentru „vizualizări” și „engagement”. Dacă vrei să faci afaceri într-un oraș, vino cu proiecte reale, cu investiții, cu termene respectate. Nu cu povești pentru rețelele sociale.

În concluzie, cazul „Fryday Râmnicu Vâlcea” este un exemplu de cum NU trebuie să faci business și comunicare publică. Lucian Florea a promis, a pozat, a cules capital de imagine, apoi a dispărut. Iar implicarea, fie ea și informală, a președintelui CJ în această poveste ridică semne serioase de întrebare despre granița dintre funcția publică și reclama comercială.

Rușine, domnule Florea! Vâlcenii merită respect, nu povești goale și burgeri virtuali.