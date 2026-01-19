Programări online pentru testul rutier la IPJ Vâlcea: cum și de când se aplică noul sistem

marți, 20 ianuarie 2026

Programări online pentru testul rutier la IPJ Vâlcea: cum și de când se aplică noul sistem

Începând cu 19 ianuarie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a lansat un sistem de programări online pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor rutiere.

Măsura a fost implementată de Serviciul Rutier Vâlcea, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile de comunicații și IT. Noua platformă permite cetățenilor să se programeze rapid și simplu, fără deplasări inutile la ghișeu.

Testarea poate fi solicitată atât voluntar, cât și obligatoriu, în funcție de situație. Programările se fac exclusiv online, prin completarea unui formular de identificare disponibil pe site-ul oficial al MAI: https://rutiera-online.mai.gov.ro/index.php?r=programari/create&judet=VL

Intervale disponibile pentru programare:

Luni, de la ora 10:00

Joi, de la ora 12:00

Testările au loc la sediul Serviciului Rutier Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, strada Râureni nr. 146, ca și până acum.

Prin această inițiativă, IPJ Vâlcea își propune să reducă timpii de așteptare și să eficientizeze accesul cetățenilor la acest serviciu.