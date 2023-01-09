Procurorii DNA anchetează scurgerea fondurilor europene la Dăești: GAL Castra Traiana, „dezvoltare rurală” doar pe hârtie?

Scurgerea fondurilor europene la Dăești: GAL Castra Traiana, „dezvoltare rurală” doar pe hârtie?

Un nou scandal cu iz penal zguduie județul Vâlcea. La Dăești, fondurile europene destinate comunităților rurale par să fi fost transformate într-o pușculiță de partid și de familie, prin intermediul GAL Castra Traiana – o structură care, oficial, ar trebui să sprijine dezvoltarea locală. În realitate, documentele arată că parteneriatul este dominat de firme și ONG-uri „de casă”, controlate de rețeaua liberală locală, care urmează să gestioneze aproape 2 milioane de euro doar în 2025.

Ce este GAL Castra Traiana și cum funcționează

Potrivit Strategiei de Dezvoltare Locală 2023–2027 și calendarului de selecție publicat pentru 2025, GAL Castra Traiana reunește 12 localități din județul Vâlcea și una din Argeș (printre care Dăești, Bujoreni, Berislăvești, Muereasca, Voineasa, Brezoi, Călimănești).

Structura cuprinde 44 de parteneri – autorități locale, ONG-uri și firme private. Printre aceștia se regăsesc societăți cunoscute pentru „abonarea” la contracte publice și fonduri europene:

SC Aurica SRL (Dăești) – implicată în proiecte controversate, parte a rețelei locale;

SC Corom Export SRL (Dăești) – firmă conectată la interpuși ai „boss-ului” din comună;

SC Dendros SRL (Perișani) – controlată de Mihai Florin Buican, apropiat PNL și fratele deputatului Cristian Buican;

Asociația Crescătorilor de Bovine Dăești – beneficiar tradițional de fonduri;

Obștea Sărăcinești-Băloța – ar fi accesat fonduri în condiții netransparente;

Clubul Sportiv Viitorul Dăești – susținut direct de primar.

Situația este cu atât mai gravă cu cât decidenții din cadrul GAL sunt, în același timp, potențiali beneficiari direcți ai finanțărilor – o practică ce încalcă flagrant principiile programului LEADER, care impun separarea strictă între evaluator și beneficiar.

Aproape 2 milioane de euro, puși pe masă doar în 2025

Conform calendarului oficial (Anexa 2 – AFIR, 2025), pentru ultimele luni ale anului au fost programate alocări masive:

295.959 euro – dezvoltarea localităților;

540.000 euro – înființarea de activități non-agricole (start-up-uri);

230.000 euro – protecția mediului și eficiență energetică;

210.000 euro – infrastructură SMART VILLAGE;

210.000 euro – servicii sociale;

350.000 euro – dezvoltarea societăților locale.

Total: peste 1,8 milioane de euro. Surse judiciare susțin că o mare parte din acești bani riscă să ajungă, din nou, la firmele „abonate” la fonduri publice.

DNA intră în joc

Potrivit acelorași surse, la DNA Pitești există deja un dosar in rem care vizează activitatea GAL Castra Traiana și conexiunile politice locale. Ancheta ar privi suspiciuni de fraudă cu fonduri europene, abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat.

Reprezentanți ai firmelor Aurica SRL, Dendros SRL și Corom Export SRL ar urma să fie audiați în legătură cu posibile conflicte de interese și alocări preferențiale. Precizăm că, în acest moment, nimeni nu este pus sub acuzare, fiind respectată prezumția de nevinovăție.

„Dezvoltare” doar pentru unii

În loc să fie un instrument real de sprijin pentru comunitate, GAL Castra Traiana pare să fi devenit un paravan pentru direcționarea fondurilor europene către o rețea politică și administrativă bine unsă.

Cu aproape 2 milioane de euro disponibili în 2025, comuna Dăești riscă să devină un caz-școală de fraudă cu fonduri europene, unde dezvoltarea rurală este doar o fațadă, iar beneficiarii sunt deja cunoscuți.

Întrebarea care rămâne: va reuși DNA să destructureze acest mecanism sau banii europeni vor continua să curgă către buzunarele rețelei politice din Dăești?