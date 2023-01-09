vineri, 2 ianuarie 2026

Principele Nicolae al României, vizită de suflet la Mănăstirea Hurezi, bijuteria brâncovenească aflată în patrimoniul UNESCO

Principele Nicolae al României a fost prezent, alături de soția sa, Alina-Maria, și de cei doi copii ai familiei, la Mănăstirea Hurezi, unul dintre cele mai importante monumente de patrimoniu din România și un reper esențial al spiritualității și artei brâncovenești. Vizita a avut loc într-un cadru discret, profund simbolic, subliniind legătura constantă a Familiei Regale cu valorile istorice, culturale și religioase ale națiunii române.

Ctitorită la sfârșitul secolului al XVII-lea de Sfântul Constantin Vodă Brâncoveanu, Mănăstirea Hurezi reprezintă capodopera stilului brâncovenesc – o sinteză rafinată între tradiția bizantină, influențele renascentiste și elementele decorative locale. Complexul monahal, finalizat în jurul anului 1697, a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO datorită unității arhitecturale excepționale, frescelor de mare valoare artistică și rolului său major în istoria culturală a Țării Românești.

Prezența Principele Nicolae al României la Hurezi nu este una întâmplătoare. Descendent al familiei regale și strănepot al Regelui Ferdinand I, Principele Nicolae s-a arătat în repetate rânduri preocupat de promovarea patrimoniului românesc și de transmiterea valorilor identitare către noile generații. Vizita alături de copiii săi capătă, astfel, o semnificație aparte: educația prin exemplu, prin contact direct cu istoria vie a României.

Îmbrăcați în costume tradiționale românești, membrii familiei princiare au oferit o imagine care a atras atenția publicului și a specialiștilor în patrimoniu deopotrivă. Alegerea portului popular, într-un loc cu o încărcătură istorică atât de puternică, accentuează continuitatea dintre trecut și prezent și reafirmă respectul față de tradițiile autentice românești.

Mănăstirea Hurezi nu este doar un obiectiv turistic, ci un simbol al rezistenței culturale și spirituale a românilor. Aici a funcționat una dintre cele mai importante școli de pictură murală din sud-estul Europei, iar influența „Școlii de la Hurezi” se regăsește în numeroase biserici din Oltenia și Muntenia. Prin astfel de vizite, atenția publică este readusă asupra necesității protejării și valorificării inteligente a patrimoniului național.

Gestul Principelui Nicolae și al familiei sale transmite un mesaj clar: istoria României nu este doar o lecție din manuale, ci o moștenire vie, care trebuie cunoscută, respectată și dusă mai departe. Într-o perioadă în care identitatea culturală este adesea pusă la încercare, asemenea apariții publice contribuie la reconectarea societății cu reperele sale fundamentale.

Tiberiu Pîrnău

Foto: David Niviere