Primarul Gheorghe Gîngu: Comuna Bujoreni celebrează 634 de ani de istorie printr-un eveniment cultural de referință

miercuri, 7 ianuarie 2026

Comuna Bujoreni își onorează trecutul și își reafirmă identitatea istorică printr-un eveniment cultural dedicat începuturilor sale documentare. Sâmbătă, 10 ianuarie 2026, începând cu ora 15:00, la Căminul Cultural din satul Gura Văii, va avea loc simpozionul „Bujoreni în hrisovul lui Mircea cel Bătrân”, ajuns la cea de-a IV-a ediție.

Manifestarea este organizată de Primăria Comunei Bujoreni, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, și marchează împlinirea a 634 de ani de la prima atestare documentară a localității, consemnată în anul 1392.

Punctul de plecare al acestui moment aniversar îl reprezintă hrisovul domnesc din 8 ianuarie 1392, purtând pecetea lui Mircea cel Bătrân. Actul prin care voievodul întărea danii către Mănăstirea Cozia nu este important doar pentru Bujoreni – menționat atunci sub numele de Bojorani –, ci și pentru întreaga zonă vâlceană, fiind prima menționare documentară a județului Vâlcea.

Documentul oferă o imagine detaliată a organizării economice și sociale din Țara Românească medievală, amintind sate, mori, bălți, venituri din albinărit și alte bunuri donate mănăstirii. Hrisovul a fost redactat de marele logofăt Filos, un cărturar de prestigiu al epocii, cunoscător al limbilor greacă și slavonă.

Simpozionul se va desfășura sub forma unei mese rotunde, reunind istorici, specialiști în domeniul culturii și invitați, care vor analiza importanța documentului și rolul Bujoreniului în contextul domniei lui Mircea cel Bătrân.

„Aniversarea celor 634 de ani de la prima atestare documentară a Bujoreniului este un moment de profundă semnificație pentru comunitatea noastră. Prin acest simpozion, dorim să readucem în atenția publicului rădăcinile istorice ale localității și rolul său în epoca lui Mircea cel Bătrân. Este o datorie de onoare să păstrăm vie memoria documentelor care ne definesc identitatea. Îi invit pe toți cei interesați de istorie și cultură să ni se alăture la acest eveniment dedicat trecutului și continuității Bujoreniului.”, transmite primarul Gheorghe Gîngu, invitând comunitatea locală și pe toți cei interesați de istorie să participe la acest moment dedicat memoriei colective.

Un eveniment sobru, dar profund semnificativ, care demonstrează că istoria nu aparține doar arhivelor, ci continuă să trăiască prin comunitățile care știu să o prețuiască și să o transmită mai departe.