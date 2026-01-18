Primarul Florinel Constantinescu: Proiecte de peste 80 de milioane de euro la Călimănești

luni, 19 ianuarie 2026

Călimănești a devenit o stațiune de patru anotimpuri, plină de turiști atât iarna, cât și vara, datorită investițiilor vizibile și strategiei de dezvoltare aplicate constant. Datele INS arată o creștere spectaculoasă: de la 86.000 de turiști în 2012 la aproape 300.000 în 2024. Hotelurile sunt ocupate tot anul, iar piscinele cu apă termală rămân principalul magnet pentru vizitatori.

Stațiunea îmbină turismul balnear cu cel montan, monahal, de afaceri și cultural, atrăgând un public cu așteptări mai ridicate. Majoritatea unităților sunt de minimum trei stele, iar în curând va fi inaugurat și un hotel de cinci stele. Dezvoltarea se extinde spre sud, unde sunt planuri pentru un parc acvatic alimentat cu apă geotermală.

Peste jumătate dintre turiștii din județul Vâlcea aleg Călimăneștiul, care a ajuns să concureze stațiuni consacrate din țară și din Europa. Transformarea orașului este legată direct de administrația condusă din 2012 de primarul Florinel Constantinescu, care a atras masiv fonduri europene și a implementat proiecte de infrastructură, educație, sport și cultură.

Investițiile publice și private au crescut valoarea terenurilor și au creat locuri de muncă, astfel că șomajul este practic inexistent. Cu proiecte de peste 80 de milioane de euro în derulare, Călimănești continuă să se dezvolte accelerat, confirmând că succesul său nu este întâmplător, ci rezultatul unei strategii asumate și aplicate pe termen lung.