duminică, 4 ianuarie 2026

Poliția, bilanț pe 2025: peste 4.300 de arme ilegale confiscate și mii de controale la nivel național



În primele 11 luni ale anului 2025, Poliția Română a intensificat acțiunile împotriva armelor deținute ilegal și a braconajului cinegetic. Prin Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au fost desfășurate 2.141 de acțiuni la nivel național, în cadrul cărora s-au efectuat peste 12.300 de controale și 2.365 de percheziții domiciliare, cu peste o mie mai multe față de 2024.

În urma acestor operațiuni, polițiștii au scos din circuit 4.304 arme de foc – dintre care 948 letale – precum și peste 363.000 de cartușe. De asemenea, au fost confiscate peste 8,8 tone de carne de vânat, sute de trofee, capcane și zeci de autovehicule folosite în activități ilegale.

Autoritățile anunță că acțiunile vor continua, subliniind că armele ilegale și braconajul rămân o prioritate zero pentru structurile de ordine publică.