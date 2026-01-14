Poliția Animalelor, în acțiune la Valea Mare: 10 bovine găsite în condiții improprii, amendă de 12.000 lei

miercuri, 14 ianuarie 2026

Polițiștii din Vâlcea au demarat anul cu acțiuni ferme în domeniul protecției animalelor. Una dintre verificări a avut loc în localitatea Valea Mare, unde echipele Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Vâlcea au controlat modul în care sunt respectate prevederile legale privind creșterea animalelor de rentă.

În urma unui control efectuat la o persoană fizică ce deținea zece bovine, oamenii legii au descoperit mai multe deficiențe serioase legate de condițiile de întreținere și bunăstare a animalelor. Pentru neregulile constatate, proprietarul a fost sancționat contravențional cu o amendă totală de 12.000 de lei, conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Pe lângă sancțiune, polițiștii au impus și măsuri obligatorii pentru remedierea problemelor identificate, stabilind totodată un termen clar pentru conformare.

Reprezentanții IPJ Vâlcea subliniază că aceste acțiuni au, în primul rând, un rol preventiv și transmit un avertisment tuturor crescătorilor de animale:

„Îi îndemnăm pe toți deținătorii de animale să respecte legislația privind protecția și bunăstarea acestora, pentru a preveni suferința, îmbolnăvirile și aplicarea sancțiunilor legale”, se arată în comunicatul oficial.

Totodată, autoritățile anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a preveni și combate faptele de natură penală și contravențională din acest domeniu sensibil.

În final, polițiștii reamintesc că respectarea normelor de bunăstare a animalelor nu reprezintă doar o obligație legală, ci și o datorie morală, menită să asigure condiții decente de trai și să prevină orice formă de abuz sau neglijență.