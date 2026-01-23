PNL Vâlcea îl susține pe fostul deputat Cazan pentru Primăria Râmnicu Vâlcea

vineri, 23 ianuarie 2026

Liderii PNL Vâlcea, în frunte cu Cristian Buican, și-au anunțat oficial sprijinul pentru candidatura fostului deputat Cazan la funcția de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea. Decizia a fost luată în interiorul organizației județene, liberalii considerând că acesta este candidatul capabil să readucă partidul în competiția reală pentru Primăria municipiului reședință de județ.

Potrivit surselor politice, susținerea lui Cazan face parte dintr-o strategie mai amplă a PNL de a-și consolida poziția la nivel local, într-un context electoral dificil și marcat de fragmentarea votului. Liderii liberali mizează pe experiența politică și administrativă a fostului deputat, dar și pe notorietatea acestuia, pentru a atrage electoratul nemulțumit de actuala administrație.