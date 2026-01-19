Pesedistul Paul Stănescu, adevăratul „PATRON” al firmei Panadria, care are contracte pe bani publici de peste 80 de milioane de euro în județul Vâlcea?!

marți, 20 ianuarie 2026

Pesedistul Paul Stănescu, „umbra” din spatele Panadria? Firma cu contracte publice uriașe în Vâlcea ridică semne serioase de întrebare

Panadria SRL este una dintre cele mai bine „hrănite” firme din bani publici în județul Vâlcea, cu contracte care depășesc pragul de 80 de milioane de euro. Oficial, compania apare ca fiind deținută integral de Florea Barbu, asociat unic, conform datelor disponibile în registrele comerciale și preluate de mai multe platforme publice de profil.

Dar dincolo de documentele seci, în spațiul public circulă informații care ridică semne de întrebare serioase cu privire la adevărații beneficiari ai acestei afaceri extrem de profitabile.

În 2024, PANADRIA a raportat o cifră de afaceri de 136,5 milioane lei, cu un profit net de aproape 14 milioane lei – o creștere de 56% față de anul precedent. Numărul angajaților a scăzut, însă, la 323, ceea ce ridică întrebări: cum reușește compania să livreze lucrări de asemenea amploare cu personal redus?

Panadria apare în peste 120 de dosare pe rolul instanțelor, inclusiv proceduri de faliment, litigii de muncă și contestații la licitații.

Legături politice și influențe din umbră

Potrivit mai multor surse deschise, Panadria SRL ar avea conexiuni directe cu fostul primar al Slatinei, Darius Vâlcov, dar și cu Paul Stănescu, unul dintre cei mai influenți lideri ai PSD la nivel național. Sursele vorbesc despre un posibil control din umbră exercitat asupra firmei, Florea Barbu fiind, în acest scenariu, doar „fața” oficială a companiei.

Deocamdată, aceste informații nu sunt confirmate oficial, însă amploarea contractelor și constanța cu care firma câștigă în licitații publice ridică semne de întrebare. Cine trage, de fapt, sforile? Cine garantează accesul constant la fonduri publice?

Conflict de interese?

Situația devine și mai delicată dacă analizăm legăturile de familie. Florea Barbu este tatăl lui Adi Florinel Barbu, actual director al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Olt. O instituție-cheie care reglementează activități strict legate de domeniul Panadria, inclusiv autorizarea balastierelor.

Aici apare o problemă majoră: poate exista un potențial conflict de interese? SGA Olt are atribuții directe în avizarea și controlul activităților desfășurate de firme precum Panadria. Este greu de ignorat această suprapunere între interesul public și interesul privat de familie.

Contracte publice și lipsa de transparență

Panadria SRL a executat și execută numeroase lucrări publice în județul Vâlcea și nu numai, multe dintre ele cu valori impresionante. Licitații câștigate constant, concurență slabă sau inexistentă, termene respectate „ca prin minune” – toate acestea alimentează suspiciunile privind un sistem bine uns.

Într-un județ unde politica și afacerile se intersectează periculos de des, nu putem să nu ne întrebăm dacă Panadria nu este încă un exemplu de firmă „abonată” la banii publici prin relații politice de vârf.

Întrebări fără răspuns

Este Paul Stănescu doar un nume vehiculat în spațiul public sau există cu adevărat o influență din umbră asupra companiei? A fost Darius Vâlcov un intermediar în această rețea? A verificat cineva serios aceste legături?

Autoritățile de control – ANI, DNA, Curtea de Conturi – ar trebui să răspundă clar acestor întrebări. Pentru că vorbim despre zeci de milioane de euro din buzunarul românilor.

Până atunci, Panadria SRL rămâne un simbol al modului în care firmele „băieților deștepți” par să prospere nestingherite în România, sub privirea indiferentă a instituțiilor statului.

(continuăm investigațiile)

Tiberiu Pîrnău