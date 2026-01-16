Persoane fără adăpost, în atenția autorităților din mai multe localități: Horezu, Berbești, Drăgășani, Pietrari, Sinești, Măciuca

sâmbătă, 17 ianuarie 2026

În zilele de 14 și 15 ianuarie 2026, echipajele SMURD au fost solicitate să intervină în 33 de situații pentru acordarea primului ajutor medical, fiind asistate în total 35 de persoane. Totodată, pompierii vâlceni au desfășurat zece misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost în localitățile Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Horezu, Berbești, Măciuca, Sinești și Pietrari. De asemenea, au avut loc trei acțiuni de recunoaștere în teren în Râmnicu Vâlcea, Băbeni și Sinești.

În același interval, salvatorii au gestionat alte șase situații de urgență, care au vizat asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor în urma unor accidente rutiere, sprijin pentru transportul persoanelor supraponderale și facilitarea accesului în locuințe.