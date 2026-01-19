marți, 20 ianuarie 2026

Percheziții la primarul acuzat de pornografie infantilă

Primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu, este vizat de percheziții într-un dosar penal instrumentat de DIICOT, fiind acuzat că ar fi trimis fotografii indecente unei fete de 13 ani. Descinderile au avut loc atât la sediul primăriei, cât și la domiciliul edilului, anchetatorii ridicând probe relevante pentru dosar.

Potrivit mamei minorei, primarul ar fi continuat discuțiile cu fata, deși știa vârsta acesteia, și i-ar fi trimis imagini cu conținut indecent. Familia a solicitat un ordin de protecție, iar părinții susțin că edilul ar fi încercat să-i ofere bani copilei pentru a păstra tăcerea.

Primarul a recunoscut existența conversațiilor și a fotografiilor, însă afirmă că ar fi fost victima unei capcane. Ancheta este în desfășurare, procurorii urmând să stabilească toate circumstanțele și eventualele răspunderi penale.