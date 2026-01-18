Păușești Măglași, între investiții și provocări: pod nou, utilități și o bază sportivă care aduce bani la buget

La Păușești Măglași, administrația locală intră în 2026 cu buget restrâns, dar cu proiecte clare: pod peste pârâul Cheia, extinderea rețelelor de apă și gaze, asfaltări și iluminat public. Podul, finanțat din buget local, va scurta traseul dintre două străzi importante și este considerat esențial pentru comunitate.

În paralel, primăria continuă investițiile prin Programul Anghel Saligny și pregătește un parc fotovoltaic care va reduce cheltuielile bazei sportive. Aceasta a devenit un punct de atracție regional, fiind închiriată pentru cantonamente și competiții, generând venituri la bugetul local.

Echipa locală performează, iar interesul cluburilor din țară confirmă succesul investiției. Administrația vrea să extindă baza sportivă și să construiască inclusiv un teren de tenis. Obiectivul rămâne același: investiții utile, care să aducă beneficii reale comunității.

Primarul comunei Păușești Măglași, Marcel Radi: „Știm că 2026 va fi un an dificil din punct de vedere financiar, dar nu ne permitem să stăm pe loc. Fiecare proiect este gândit să aducă un beneficiu real comunității, de la pod și utilități până la investițiile în sport. Am pornit modest, dar astăzi vedem rezultate concrete. Vrem lucruri durabile, făcute cu rost, care să rămână pentru oameni.”