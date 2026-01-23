Noi investiții la Spitalul Județean Vâlcea. Constantin Rădulescu: „Punem sănătatea vâlcenilor pe primul loc”

vineri, 23 ianuarie 2026

Consiliul Județean Vâlcea continuă programul de modernizare a sistemului medical din județ, cu obiectivul de a asigura pacienților condiții cât mai bune de tratament și îngrijire. Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat finalizarea unei noi etape de investiții în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, realizată printr-un proiect în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, finanțat de Ministerul Sănătății și de administrația județeană.

Fondurile au fost direcționate către dotarea mai multor secții esențiale ale spitalului cu aparatură medicală de ultimă generație. Astfel, Blocul operator și Secția de Anestezie și Terapie Intensivă au fost echipate cu tehnologii moderne, menite să crească siguranța actului medical și să îmbunătățească șansele de recuperare ale pacienților.

Potrivit președintelui CJ Vâlcea, Secția ATI beneficiază acum de cinci ventilatoare mecanice, indispensabile pentru pacienții în stare critică, precum și de trei aparate de anestezie necesare desfășurării intervențiilor chirurgicale în condiții optime. De asemenea, în Blocul operator a fost instalat un turn de laparoscopie, care permite efectuarea de operații minim invazive, cu durată de recuperare mai scurtă și riscuri reduse de complicații.

„Am prezentat astăzi noua aparatură medicală modernă care a ajuns recent în Blocul operator și la Secția ATI. Aceste dotări reprezintă un pas important pentru creșterea calității serviciilor medicale. Sănătatea vâlcenilor rămâne o prioritate pentru noi și vom continua să investim în modernizarea spitalelor și în echipamente performante”, a declarat Constantin Rădulescu.