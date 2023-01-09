sâmbătă, 3 ianuarie 2026

Ne-a părăsit veteranul presei vâlcene!

A trecut la cele veșnice Ion Stanciu, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala Vâlcea!

Ion Stanciu s-a născut la 15 noiembrie 1940, în comuna Săpata, judeţul Argeş, și a decedat la 31 decembrie 2025, în Goranu.

A fost absolvent al facultăților de Istorie şi de Jurnalistică, la Universitatea din Bucureşti.

În anul 1961, a intrat în redacţia ziarului regional «Secera şi Ciocanul» din Piteşti, student fiind la Facultatea de Istorie.

Începând cu 1 martie 1968, Ion Stanciu a făcut parte din prima echipă de patru gazetari care a editat ziarul «Orizont», Organ al Comitetului Judeţean Vâlcea al Partidului Comunist Român şi al Consiliului Popular Judeţean Vâlcea.

A fost un jurnalist polivalent, un excelent publicist. A abordat, cu succes la cititori, ancheta economică și socială, reportajul, genul satiric, informația adevărată.

Ion Stanciu a fost corespondent județean al ziarului central «Scânteia», iar din 1983 a devenit corespondent teritorial al Radiodifuziunii Române. A lucrat la radio până în anul 2005, când s-a pensionat, continuând să transmită ştiri.

A publicat în «Lumina de pe Lotru», Organ al Comitetului de Partid și al Comitetului Sindicatului Hidrocentralei de pe Lotru.

După anul 1989, Ion Stanciu a lucrat o perioadă în redacția publicației locale «Evenimentul», continuatoarea ziarului județean «Orizont».

Între 2000 și 2005 a condus săptămânalul «Jurnalul de Vâlcea».

De asemenea, a fost consilier pe probleme de presă al președintelului Consiliului Județean Vâlcea.

Ion Stanciu și-a respectat cititorii, nu i-a amăgit cu vorbe deșarte, nu i-a mințit, nu i-a dezamăgit.

A fost căsătorit cu Elena Marinescu, jurist, tată a doi copii: Teodor Marian și Elena-Ramona şi bunic a doi nepoţi.

Ion Stanciu este un nume respectat în jurnalism, pentru că, în permanență, a avut de partea sa adevărul.

Gazetăria a făcut parte din viața sa și a trecul Styxul dincolo cu ea în suflet!

Iulian POPESCU