sâmbătă, 24 ianuarie 2026

Miza revenirii pesedistului Bogdan Matei la conducerea Agenției Naționale pentru Sport: proiectul european de aproape 9 milioane de euro

În culisele puterii, revenirea lui Bogdan Matei în fruntea Agenției Naționale pentru Sport nu pare deloc o întâmplare. De câteva zile, surse politice indică presiuni făcute de PSD asupra premierului Ilie Bolojan pentru repunerea lui Bogdan Matei la conducerea Agenția Națională pentru Sport. Contextul nu este lipsit de importanță: Matei a rămas recent fără funcție, iar ANS se pregătește să gestioneze un proiect consistent, finanțat din bani europeni.

Este vorba despre un proiect derulat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, cu o valoare totală de 43,2 milioane de lei — aproximativ 8,8–9 milioane de euro. Din această sumă, peste 32,4 milioane de lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, restul fiind asigurat prin cofinanțare de la bugetul de stat.

Proiectul, intitulat „Portalul sportului românesc”, urmează să fie implementat pe o perioadă de 36 de luni, cu termen final stabilit pentru 15 decembrie 2029. Potrivit documentelor oficiale, platforma ar trebui să permită eliberarea online a documentelor necesare sportivilor și antrenorilor, accesul la certificări și recunoașterea calificărilor profesionale, precum și o mai bună gestionare a relației dintre ANS, federații și cluburi sportive. În plus, publicul ar urma să beneficieze de servicii digitale precum depunerea de petiții, programări online sau tururi virtuale ale Galeriei Marilor Sportivi.

Dincolo de formulările elegante din prezentările oficiale, miza reală pare a fi controlul unui buget generos, întins pe trei ani. În acest context, insistența pentru revenirea lui Bogdan Matei la conducerea ANS capătă o altă semnificație: acolo unde se împart milioane de euro, interesele politice nu întârzie să apară. Iar vechea zicală rămâne valabilă — „cine împarte, parte-și face” — mai ales când „cașcavalul” se apropie de 9 milioane de euro, iar cercurile de partid, din PSD și nu numai, par să aibă toate motivele să fie mulțumite.