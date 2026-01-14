Manual pentru Kremlin: Șeful Armatei, gura spartă a securității naționale! Cum ne-a expus generalul Vlad în fața Rusiei

joi, 15 ianuarie 2026

Șeful Armatei, gura spartă a securității naționale: cum ne-a expus generalul Vlad în fața Rusiei!

Manual pentru Kremlin: declarațiile șefului Armatei care arată unde e România vulnerabilă

România are un război la graniță, drone rusești care cad pe teritoriul NATO și o infrastructură energetică vitală expusă în Marea Neagră. În acest context exploziv, cine iese public să explice unde suntem vulnerabili? Nu un blogger obscur, nu un analist de Facebook, ci chiar șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad. Omul care ar trebui să păstreze cu dinții secretele strategice ale statului a decis, senin, să le servească pe tavă presei – și implicit Moscovei.

Cu o nonșalanță care frizează inconștiența, generalul a anunțat că Zona Economică Exclusivă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Tradus pe românește, asta înseamnă că exact zona unde România își va extrage aurul energetic – Neptun Deep – nu beneficiază automat de scutul colectiv al Alianței. Un mesaj care, spus public, valorează cât o invitație oficială pentru Kremlin să testeze limitele.

Și nu s-a oprit aici. Șeful Armatei a mai recunoscut că există riscul de „interferențe” rusești, că Marina Română nu este suficient dotată, că noua corvetă cumpărată din Turcia nu are rachete și că nimeni nu știe când vor fi montate. Practic, a făcut inventarul slăbiciunilor militare ale României, la microfon, într-un briefing de presă. Dacă ar fi vrut să transmită un mesaj mai clar adversarului, trebuia doar să-l traducă în rusă.

Neptun Deep nu este o simplă exploatare de gaze. Este proiectul care va face România al doilea producător de gaz din Europa, care va reduce dependența UE de Rusia și care ne transformă într-o piesă strategică pe tabla geopolitică. Exact din acest motiv, zona este o țintă evidentă. Iar în loc să transmită un mesaj de forță, șeful Armatei anunță public că nu suntem complet protejați și că ne pregătim „îngrijorați” să apărăm infrastructura. Cam acesta este nivelul.

Surse din sistem, care cer protecția anonimatului, spun că declarațiile au produs stupefacție în interiorul structurilor de securitate. „Așa ceva nu se spune public. Discuțiile se poartă în CSAT, nu la conferințe de presă”, ne-a declarat o sursă. Pe scurt, ce trebuia să fie clasificat a ajuns titlu de presă, iar asta nu este eroare de comunicare, ci prostie strategică.

Întrebările sunt simple și extrem de incomode: cine l-a autorizat să vorbească? A existat aviz CSAT? A fost informat președintele? De ce simte nevoia șeful Armatei să expună public vulnerabilitățile României? Cui folosește acest mesaj? De ce panicăm populația și oferim muniție propagandistică Rusiei?

Un analist militar avertiza încă din toamnă că Rusia va testa NATO în Marea Neagră. Și ce face șeful Armatei? Confirmă public exact unde să testeze. Este echivalentul militar al unui proprietar care anunță la televizor că nu are alarmă, nici camere, nici gard. Apoi se miră dacă intră hoții.

România nu este un experiment de PR, nu este un laborator de declarații neinspirate și nu este proprietatea personală a nimănui. Este stat NATO, este în prima linie și este țintă geopolitică. Iar șeful Armatei are o singură obligație: să protejeze, nu să expună. Să descurajeze, nu să invite. Să tacă atunci când tăcerea apără.

Nu acuzăm pe nimeni, dar întrebăm public: este prostie, inconștiență sau altceva? Pentru că o armată serioasă nu își scoate slăbiciunile la plimbare prin presă. Doar cele conduse prost o fac.

Tiberiu Pîrnău