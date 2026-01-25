Licitație anulată peste noapte la Râmnicu Vâlcea: Cine a blocat proiectul Parcului Capela? Nume grele implicate în licitație!

duminică, 25 ianuarie 2026

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a decis anularea în totalitate a procedurii de achiziție publică pentru lucrările de amenajare a Parcului „Capela”, un proiect estimat la peste 5 milioane de euro și finanțat din fonduri europene prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Surse oficiale locale indică faptul că motivul invocat de administrația locală pentru anularea licitației ar fi legat de documente înscrise în procesul de depunere a ofertelor, care „nu ar fi fost în regulă”. Această decizie a surprins piața de construcții și antreprenorii care participaseră deja la procedură — unii dintre ei cu tradiție în domeniu.

Lista firmelor înscrise înainte de anulare

În faza inițială a procedurii, următoarele asocieri și companii depuseseră oferte pentru contractul de execuție a lucrărilor la Parcul Capela:

Conel Impex – în tandem cu Vialis Engineering

CAS Office Arhitect – în asociere cu Old & New Construct

SC Bica SRL – în asociere cu DBS Dramicam Building Solutions...

Bedamiro Holding Parcări Construct

Oltenia Garden – în asociere cu Rancaski și Mag Construct

Audiotech Multimedia Group – în asociere cu Team Star Sud 2019

AS Trans – în asociere cu Electrovâlcea

Aceste firme, unele dintre ele active în sectorul construcțiilor și infrastructurii publice din regiune, au rămas fără niciun rezultat concret după anularea procedurii, iar motivele oficiale pentru excluderea sau invalidarea documentelor depuse nu au fost, până în prezent, comunicate public în detaliu.

De ce a fost anulată licitația?

Primăria Râmnicu Vâlcea susține că anularea s-ar fi datorat unor probleme documentare în cadrul ofertelor depuse, fără a oferi explicații punctuale despre natura acestor neconformități sau despre cine anume a făcut observațiile.

Această lipsă de transparență a generat semne de întrebare în rândul antreprenorilor și al observatorilor independenți, mai ales într-un context în care proiectul este unul de interes major pentru comunitate, atât din perspectiva regenerării urbane, cât și din punct de vedere al finanțării semnificative — peste 5,5 milioane de euro — obținute de administrația locală.

Reluarea procedurii

După anulare, licitația a fost reluată de la zero, cu un termen limită nou de depunere a ofertelor stabilit pentru 3 martie 2026. Autoritățile promit continuarea investiției și deseori repetă obiectivul de transformare a Dealului Capela într-un punct turistic și urban modern.

Întrebări care rămân deschise

De ce nu au fost făcute (până acum) publice detaliile exacte ale documentelor declarate neconforme ?

Cine și pe ce criterii a analizat ofertele înainte de anulare?

Vor avea firmele care și-au investit timp și resurse în oferta inițială dreptul la o justificare transparentă și acces la argumentele administrației?

Există riscul ca această reluare de la zero să avantajeze companii care nu au participat inițial?

Proiectul „Amenajare Parc Capela” face parte dintr-un efort mai larg de regenerare urbană al administrației locale, care vizează modernizarea spațiilor verzi și infrastructurii publice din Râmnicu Vâlcea și se regăsește pe lista de proiecte de investiții finanțate european.

Anularea abruptă a licitației pentru Parcul Capela ridică semne de întrebare privind modul în care administrația locală a gestionat procedura și a tratat antreprenorii implicați.

Tiberiu Pîrnău