marți, 13 ianuarie 2026

Liceul de Arte, capturat de interese private? Surse: un afacerist influent încearcă să-și impună amanta directoare, cu sprijin din interiorul ISJ Vâlcea

În timp ce oficial ni se vorbește despre „proceduri”, „punctaje” și „transparență”, în realitate, în culisele sistemului educațional vâlcean se joacă murdar. Foarte murdar.

Potrivit unor surse solide din interiorul învățământului, la Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea se desfășoară, în aceste zile, o operațiune de forță pentru impunerea unei persoane controversate în funcția de director interimar. Nu pe criterii profesionale. Nu pe merit. Ci pe relații personale și influență financiară.

Afaceristul din umbră și directoarea „de suflet”

În spatele acestei încercări se află, spun sursele noastre, un afacerist extrem de influent din județ, cunoscut pentru legăturile sale și capacitatea de a „rezolva” lucruri prin presiuni discrete. Miza? Instalarea în fruntea liceului a unei apropiate, despre care cadrele didactice afirmă că are o relație personală cu acesta.

Pe românește: un șef de școală numit pe criterii de dormitor, nu de competență.

Nu corespunde profesional, nu e dorită, dar e „susținută”

Problema majoră este că respectiva candidată: nu îndeplinește exigențele profesionale ale funcției; nu are autoritate morală; nu este agreată de colectiv; a avut un comportament arogant și conflictual; nu inspiră nici respect, nici încredere.

Cu toate acestea, presiunile sunt uriae. Inclusiv la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

„Ni se bagă pe gât o persoană care nu are nicio legătură cu performanța. Este o impunere grosolană, cu iz de combinație personală. Ne simțim umiliți”, ne-a declarat un cadru didactic.

Profesorii sunt revoltați. Atmosfera în școală este tensionată. Oamenii se întreabă pe bună dreptate: de ce se forțează această numire? Cine trage sforile?

Procedura ISJ – doar decor

Pe hârtie, ISJ Vâlcea are proceduri clare: vechime minimă, calificative bune, integritate, ofertă managerială.

În realitate, însă, aceste criterii par să devină simple piese de decor, când în ecuație intră „pilele” și influența financiară.

Cu alte cuvinte: dacă sistemul decide să te îngroape, te-a îngropat.

Educația, noul teren de joacă al combinațiilor

Cazul de la Liceul de Arte miroase a: ⚠ trafic de influență ⚠ presiuni ilegale ⚠ abuz de putere ⚠ dispreț față de profesori

Dacă aceste informații se confirmă, vorbim despre o capturare a unei instituții publice de către interese private și personale. Exact tipul de practică care a distrus administrația românească în ultimii 36 de ani.

Întrebări pentru ISJ Vâlcea

Cerem public explicații:

Există presiuni din partea unor oameni de afaceri?

Cine discută numirile în afara procedurilor?

De ce se ignoră opinia colectivului profesoral?

De ce este forțată NUMIREA acestei persoane?

Tăcerea nu va face decât să confirme suspiciunile.

În timp ce școlile se prăbușesc, iar profesorii sunt umiliți, educația vâlceană este folosită ca monedă de schimb pentru relații personale și interese meschine.

Dacă Liceul de Arte ajunge condus de o persoană impusă prin influență și relații intime, atunci putem spune clar:

Nu mai vorbim de educație. Vorbim de mizerie instituțională.

Redacția noastră continuă investigația.

