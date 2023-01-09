Lavinia Ștefănuț, arhitectul succesului MARVI LOGISTIC – de la transporturi la retail, o afacere construită cu perseverență

duminică, 11 ianuarie 2026

MARVI LOGISTIC SRL este astăzi una dintre cele mai dinamice companii din sectorul logistic și de retail din România, cu sediul în județul Vâlcea, iar în spatele acestei evoluții constante se află viziunea și determinarea Laviniei Ștefănuț, fondator, asociat unic și administrator al companiei.

Înființată în 2009, firma a pornit ca o afacere de transport, însă sub conducerea Laviniei Ștefănuț s-a transformat într-un jucător important în logistică și comerț, demonstrând că succesul se construiește prin muncă, strategie și consecvență.

De la curse de transport la rețea de retail

MARVI LOGISTIC a debutat în domeniul transporturilor rutiere de marfă, iar după acumularea unei experiențe solide, conducerea companiei a luat decizia strategică de a intra pe piața de retail. Astfel, a fost lansat primul magazin cu produse alimentare de inspirație italiană, concept care s-a bucurat rapid de succes.

Astăzi, rețeaua de magazine s-a extins semnificativ, iar peste 50% din cifra de afaceri a companiei provine din retail, produsele importate fiind apreciate pentru calitate și autenticitate.

Performanțe financiare care confirmă managementul eficient

Rezultatele financiare din 2024 vorbesc de la sine:

Cifră de afaceri: 114.212.537 lei

Profit net: 7.922.501 lei

Creștere profit: +85%

Angajați: 253

Risc comercial: Scăzut

Probabilitate insolvență: 0,56%

Compania se remarcă și prin: zero datorii la ANAF, fără facturi restante, comportament financiar impecabil.

Lavinia Ștefănuț – leadership feminin într-un domeniu dominat de bărbați

Într-un sector dominat tradițional de bărbați, Lavinia Ștefănuț a demonstrat că performanța nu ține de gen, ci de viziune și disciplină. Antreprenoarea și-a construit cariera pe valori clare:

„Mă caracterizează corectitudinea și sociabilitatea. Îmi ating țelurile pe care mi le propun, iar deviza după care mă conduc este: Succesul se atinge prin consecvență și perseverență.”

Sub conducerea sa, MARVI LOGISTIC: a crescut constant, nu a fost implicată în scandaluri, are structură transparentă, investește continuu în oameni și infrastructură

Logistică și retail – integrare inteligentă

Unul dintre marile avantaje ale companiei este integrarea celor două domenii. Flota logistică proprie asigură distribuția rapidă a produselor către magazine, reducând costurile și crescând eficiența.

Această strategie a consolidat poziția MARVI LOGISTIC pe piață și a permis dezvoltarea accelerată a rețelei comerciale.

Lavinia Ștefănuț este motorul din spatele MARVI LOGISTIC – un lider discret, dar extrem de eficient, care a transformat o firmă de transport într-un business complex, profitabil și stabil.

MARVI LOGISTIC nu este doar o companie de succes, ci rezultatul unei viziuni clare și al unei munci constante, demonstrând că adevăratul antreprenoriat se clădește pas cu pas.

„SuperMercato a luat naștere în anul 2015, când ne-am dorit ca produsele italiene, de calitate, să ajungă în casele cât mai multor iubitori ai stilului de viață italian. A fost un pas important pentru noi, venit ca urmare a feedback-ul pozitiv primit din partea clienților din magazinele fizice, existente la acea vreme în Râmnicu Vâlcea. Astăzi, rețeaua SuperMercato include 40 magazine fizice și un magazin online, și suntem în continuă expansiune.

Ne bucurăm să aducem brand-uri italiene, atât de cunoscute peste hotare, cât și în România, direct din țara de origine, calitatea produselor noastre fiind 100% italiană. Gustul autentic al băuturilor, al uleiurilor de măsline sau al sosurilor de paste, eficiența dovedită a produselor pentru curățenie casei, precum și dorința de a folosi produse de îngrijire personală de calitate sunt doar câteva dintre motivele pentru a cumpăradin SuperMercato. Toată lumea cunoaște brandurile Barilla, Rio Mare, Mulino Bianco, Lavazza, Matilde Vicenzi, Coppini, însă calitatea italiană este dovedită a fi net superioară față de produsele care se găsesc în magazinele tradiționale din țară. La fel se întâmplă și cu detergenții sau cosmeticele, Dash, Dixan, Chante Clair, Tesori D’Oriente. Este cea mai mare bucurie să putem oferi branduri noi excepționale, Quasar, Fiorillo, Dual Power, Smac, etc.

Avem promoții zilnice, încercăm astfel să fim cât mai aproape de dorințele clienților noștri. Nu lipsesc din magazinele SuperMercato produse dietetice: fără gluten, fără adaos de zahăr, cu fibre extra sau fără sare.

Am adus cu mare drag produse și pentru prietenii noștri necuvântători. Ei ne aduc întotdeauna confort emoțional și trebuie sa-i recompensăm pe măsură.

SuperMercato este o afacere de familie, în care o echipă tânără, ambițioasă și dedicată îți aduce cele mai bune produse din Italia în România, pentru ca tu să te bucuri de o experiență cât mai plăcută.” - afirmă managerul general, Lavinia Ștefănuț.

Tiberiu Pîrnău