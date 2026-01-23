„John Wick” de Vâlcea: ASASINI LA COMANDĂ, criptomonede și 750.000 euro găsiți la percheziții

sâmbătă, 24 ianuarie 2026

Descinderi în București și Vâlcea într-o afacere internațională de asasini plătiți

România ajunge în centrul unei anchete penale internaționale de o gravitate extremă, după ce autoritățile din Marea Britanie au descoperit o platformă online folosită pentru contractarea de asasini plătiți în criptomonede. La solicitarea partenerilor externi, procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au efectuat descinderi în București și Râmnicu Vâlcea, vizând doi cetățeni români suspectați că ar fi administrat infrastructura digitală și financiară a rețelei. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit aproape 750.000 de euro, criptomonede, numerar și echipamente informatice, indicii clare ale unei afaceri criminale funcționale, nu ale unui simplu experiment online. Dosarul vizează fapte de instigare la omor calificat, tentativă de omor, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani, iar ancheta abia începe, cu implicații care depășesc granițele României.

România apare, din nou, pe harta marelui crimei organizate internaționale. De această dată, nu ca simplă zonă de tranzit sau ca furnizor de forță de muncă pentru rețele externe, ci ca nod-cheie într-o afacere globală de asasinate la comandă, derulată prin intermediul internetului și finanțată exclusiv cu criptomonede.

Anchetatori români și britanici au pus în mișcare o operațiune care pare desprinsă din filmele cu asasini profesioniști. Doar că, de data aceasta, nu vorbim despre ficțiune.

Platforma morții: asasini „la un click distanță”

Potrivit informațiilor oficiale, ancheta a fost declanșată de autoritățile din Marea Britanie, care au descoperit existența unui site specializat în contractarea de asasini. Platforma funcționa pe un model bine pus la punct, cu reguli clare, garanții financiare și un sistem sofisticat de plată de tip escrow.

Cu alte cuvinte, clientul plătea, banii erau blocați într-un cont digital intermediar, iar „prestatorul” era achitat doar după finalizarea „serviciului”. Totul, exclusiv în criptomonede, pentru a asigura anonimatul și pentru a face aproape imposibilă urmărirea banilor.

Infracțiunile investigate de anchetatorii britanici sunt de o gravitate extremă: constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă de omor, instigare la vătămare corporală și spălare de bani. Iar pista duce direct în România.

Vâlcea, un punct strategic într-o rețea globală

La solicitarea autorităților britanice, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au descins în București și Râmnicu Vâlcea, acolo unde ar fi locuit doi dintre actorii-cheie ai mecanismului.

Nu vorbim despre interlopi clasici, ci despre indivizi discreți, fără notorietate publică, care ar fi gestionat infrastructura digitală și fluxurile financiare ale platformei. Practic, „creierul” din spatele site-ului.

Ce au găsit anchetatorii ridică însă dimensiunea cazului la un alt nivel.

750.000 de euro, bani „curați” din crime murdare

În urma celor trei percheziții domiciliare, anchetatorii au ridicat: criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de dolari, 292.890 de lei în numerar, 48.600 de euro, mai multe dispozitive de stocare a datelor, hard-disk-uri și echipamente IT.

În total, aproape 750.000 de euro, bani care, potrivit anchetatorilor, ar proveni din activități ilegale desfășurate la nivel internațional.

Suma nu este doar impresionantă. Este un indiciu clar că platforma nu era un experiment sau o tentativă eșuată, ci o afacere funcțională, cu clienți reali și comenzi concrete.

România, veriga „sigură” din lanț

Surse judiciare indică faptul că românii nu ar fi fost neapărat „asasinii”, ci administratorii discreți ai sistemului: cei care asigurau funcționarea site-ului, protecția identităților și, mai ales, spălarea banilor.

Într-un context european în care criptomonedele sunt tot mai des folosite în criminalitatea organizată, România pare să fi devenit o zonă de confort pentru astfel de operațiuni: infrastructură digitală bună, controale încă insuficiente și o capacitate mare de a „dizolva” urmele financiare.

Cooperare internațională, miza reală

Operațiunea din București și Vâlcea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor britanici, al structurilor specializate din România și al jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție. Faptul că autoritățile din Regatul Unit au cerut explicit asistență judiciară arată nivelul de pericol pe care această rețea îl reprezenta.

Ancheta este abia la început. Urmează expertize informatice, analize financiare și, cel mai probabil, extinderea cercetărilor către alți membri ai rețelei, din alte state europene.

Dincolo de film, o realitate dură

Cazul „John Wick” de România arată cât de subțire este linia dintre lumea digitală și violența extremă. În spatele unor ecrane, servere și portofele virtuale, s-ar fi tranzacționat vieți omenești.

Iar întrebarea care rămâne nu este dacă România a fost implicată, ci de câte ori a mai fost folosită ca platformă tăcută pentru crime comise la mii de kilometri distanță.

Ancheta continuă.