ISU Vâlcea: jumătate dintre adăposturile de protecție civilă sunt nefuncționale. Reparațiile ar costa 3,3 milioane de euro

vineri, 30 ianuarie 2026

ISU Vâlcea: jumătate dintre adăposturile de protecție civilă sunt nefuncționale. Reparațiile ar costa 3,3 milioane de euro

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea anunță că peste 50% dintre adăposturile de protecție civilă din județ sunt, în prezent, neoperative. Concluzia vine în urma unei verificări realizate la finalul anului trecut, care a scos la iveală deficiențe majore, a căror remediere ar necesita investiții estimate la aproximativ 3,3 milioane de euro.

Potrivit conducerii ISU Vâlcea, județul dispune de 91 de adăposturi de protecție civilă și două puncte de comandă. Deși toate pot fi utilizate teoretic, problema apare la nivelul dotărilor esențiale: uși etanșe deteriorate, lipsa sistemelor de ventilație, condiții improprii de igienă și spații care nu asigură supraviețuirea pe termen mai lung. În municipiul Râmnicu Vâlcea s-au realizat intervenții minime, limitate în principal la igienizare, fără a rezolva însă problemele structurale.

Șeful ISU Vâlcea a precizat că acțiunile de control nu au avut ca scop sancționarea administratorilor spațiilor – primării sau agenți economici – ci identificarea soluțiilor necesare pentru aducerea adăposturilor la un nivel minim de funcționalitate. Evaluarea a fost realizată în contextul unui demers național de reabilitare a adăposturilor civile, iar anul 2026 ar urma să marcheze începutul procedurilor de modernizare, chiar dacă nu toate lucrările vor putea fi realizate simultan.

Conform datelor ISU, capacitatea actuală de adăpostire în caz de urgență este de aproximativ 15.000 de persoane, incluzând adăposturile civile și alte spații precum peșteri, galerii sau tuneluri. Aceasta reprezintă doar 4,4% din populația județului Vâlcea, un procent care ridică semne serioase de întrebare privind nivelul real de pregătire pentru situații excepționale.