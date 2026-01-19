marți, 20 ianuarie 2026

Investiție de aproape 6 milioane lei: încă un bloc modernizat energetic în Râmnicu Vâlcea

Primăria Municipiului continuă finalizarea proiectelor cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul cărora s-au eficientizat energetic mai multe blocuri din Râmnicu Vâlcea. Cel mai recent imobil de locuințe care a devenit mai eficient energetic în urma unor lucrări complexe (de izolare termică a fațadei, soclului, a planșeului peste ultimul nivel și a celui de peste subsol, de închiderea balcoanelor și de montare de sisteme alternative de producere a energiei) este blocul 7 de la intersecția bulevardului Nicolae Bălcescu cu strada Mihai Viteazu. Valoarea totală a acestui proiect de care vor beneficia cei peste 130 de locatari ai celor 81 de apartamente a fost de peste 5,9 milioane lei, sumă asigurată integral prin PNRR. La acest moment, prin proiecte similare, au fost reabilitate termic 10 blocuri de locuințe, iar lucrările la un alt imobil – blocul V1 de pe strada General Magheru, unde se derulează și lucrări de consolidare seismică – se vor finaliza până în această vară. Primăria așteaptă cu mare interes deschiderea, în perioada următoare, a unor linii de finanțare europeană în baza cărora să demareze o nouă campanie de reabilitare termică a unor blocuri de locuințe din municipiu.