luni, 12 ianuarie 2026

Investiția din Portul Constanța și ascensiunea fulminantă a imperiului Damila: cine stă, de fapt, în spatele succesului lui Dan Nițu?

O nouă investiție majoră în Portul Constanța readuce în prim-plan unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din zona materialelor de construcții din România: fostul senator PNL Remus Daniel Nițu, patronul SC DAMILA SRL – companie care, doar în 2024, a raportat o cifră de afaceri de peste 123 de milioane de euro.

Potrivit documentelor oficiale publicate de Direcția Județeană de Mediu Constanța, firma Damila va realiza o platformă logistică de recepție, depozitare și livrare a produselor vrac în zona Poarta 6 a Portului Constanța, investiție derulată în baza contractului de închiriere nr. CNAPM-09680-IDP-02, semnat în noiembrie 2024 cu Administrația Porturilor Maritime.

Proiectul, pentru care nu s-a solicitat evaluarea impactului asupra mediului, prevede construcția de hale, clădiri administrative, cântar auto, dar și infrastructură completă: alimentare cu apă, canalizare, panouri fotovoltaice și sisteme de drenaj - anunță ziarulamprenta.ro

Un business de sute de milioane și o carieră politică discretă

SC DAMILA SRL, înființată în 1992 și cu sediul în satul Botorani, comuna Măciuca (Vâlcea), este deținută integral de Dan Nițu, fost senator PNL în perioada 2012–2016. Compania este astăzi unul dintre cei mai mari distribuitori și producători de materiale de construcții din țară, cu 12 puncte de lucru și peste 370 de angajați.

Datele financiare oficiale arată o cifră de afaceri de peste 615 milioane lei în 2024, profit de 3,5 milioane lei și datorii de aproape 235 milioane lei – cifre care confirmă forța economică a grupului.



Nițu și-a extins influența și în zona sportului (fostul club FC Damila Măciuca) și turismului de lux, prin complexul Forest Retreat & Spa din Oveselu – locație unde, în 2022, și-a celebrat nunta liderul AUR, George Simion.

Surse: „Dan Nițu ar fi interfața unor cercuri de influență din zona serviciilor”

Dincolo de datele publice, în spațiul informativ apar tot mai des semne de întrebare privind ascensiunea accelerată a imperiului Damila.

Potrivit unor surse bine informate din interiorul sistemului, care au acceptat să vorbească sub protecția anonimatului, Dan Nițu ar fi, în realitate, o „interfață” a unor grupuri de interese din zona serviciilor secrete – cunoscuții „băieți deștepți” care ar controla din umbră segmente importante din economie.

Aceleași surse susțin că sprijinul discret al acestor cercuri de influență ar putea explica:

accesul facil la contracte strategice,

expansiunea accelerată a companiei, precum și pătrunderea Damila în zone economice sensibile, precum Portul Constanța.

Deocamdată, aceste informații nu au fost confirmate oficial, iar Dan Nițu nu a oferit un punct de vedere public pe această temă. Totuși, mai multe surse din mediul de afaceri și politic vorbesc despre o rețea de relații „bine poziționate” care ar fi facilitat dezvoltarea companiei.

Portul Constanța – miza marilor jucători

Intrarea Damila în Portul Constanța nu este întâmplătoare. Portul reprezintă una dintre cele mai strategice infrastructuri economice ale României, unde accesul se face greu și, de regulă, doar cu „sprijinul potrivit”.

Faptul că o firmă controlată de un fost politician ajunge să dezvolte investiții de anvergură într-o zonă atât de sensibilă ridică, firesc, semne de întrebare privind:

criteriile reale de selecție,

influențele din culise,

și rolul jucat de factorii politici sau instituționali.

Întrebări care rămân

Cine sunt, de fapt, partenerii din umbră ai lui Dan Nițu?

Cum a reușit Damila să se impună atât de rapid pe o piață extrem de competitivă?

Și, mai ales, ce interese reale se află în spatele investiției din Portul Constanța?

Până la apariția unor răspunsuri oficiale, cazul rămâne deschis, iar ascensiunea imperiului Damila continuă să fie urmărită cu atenție de mediul de afaceri și de presă.

Tiberiu Pîrnău