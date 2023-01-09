INVESTIGAȚIE - Lucian Borța: Venituri de sute de mii de lire din Marea Britanie, firme cu un singur angajat, proceduri de radiere, moșier la Vâlcea! Ce indică documentele oficiale în cazul administratorului public din Drăgășani

vineri, 2 ianuarie 2026

O analiză coroborată a declarației de avere depusă în România și a documentelor oficiale din registrele comerciale britanice conturează un tablou financiar complex în jurul lui Lucian Borta, administrator public al municipiului Drăgășani, și al soției sale.

Datele sunt publice, asumate prin declarații oficiale și extrase din registre de stat. Documentele nu probează existența unor ilegalități, însă scot la iveală o serie de neconcordanțe și situații atipice, care ridică întrebări legitime privind proveniența veniturilor și modul de funcționare al firmelor din Marea Britanie.

Venituri foarte mari din UK, declarate oficial

Potrivit declarației de avere depusă la 21 noiembrie 2024, Lucian Borța declară: 201.355 GBP – venit anual din salariu obținut de la „MNB Transport & Logistics, UK”; participație de 100% într-o societate din Marea Britanie – MAV Logistics LTD, evaluată la 431.250 GBP; cont bancar în Regatul Unit, cu un sold declarat de 44.000 GBP, deschis la o instituție financiară britanică.

De asemenea, soția lui Borța declară: 1.198.550 lei – venituri din dividende provenite de la MNB Transport Services LTD, firmă înregistrată în Regatul Unit.

Ce arată analiza firmelor din Regatul Unit

Verificarea registrelor oficiale britanice indică existența a două societăți distincte, ambele active în zona de transport și logistică:

– MNB Transport Services LTD – firmă mai veche, cu istoric administrativ problematic;

– MAV Logistics LTD – firmă mai recentă, cu situație administrativă aparent conformă.

Firmă cu venituri mari, dar cu un singur angajat

Un element care iese în evidență în datele publice din UK este faptul că ambele societăți figurează cu un număr extrem de redus de angajați – practic un singur angajat declarat.

Această situație nu este ilegală, însă devine relevantă în contextul în care: una dintre firme generează venituri salariale de peste 200.000 GBP anual. Cealaltă distribuie dividende de peste 1,19 milioane lei.

În mod firesc, apare întrebarea: cum este susținut un asemenea volum financiar într-un domeniu intensiv în forță de muncă, precum transportul rutier, de către firme cu un singur angajat declarat?

Aceasta nu este o acuzație, ci o chestiune de logică economică, frecvent analizată în controalele de tip fiscal sau de conformare.

Procedură de radiere inițiată și ulterior oprită

În cazul MNB Transport Services LTD, registrele britanice indică: inițierea unei proceduri de radiere administrativă („compulsory strike-off”) - procedură care nu a fost dusă la capăt, fiind suspendată/stopată ulterior.

Astfel de proceduri sunt declanșate, de regulă, în urma: nedepunerii la timp a documentelor financiare; existenței unor interese ale creditorilor sau intervenției autorităților fiscale britanice, care pot solicita oprirea radierii până la clarificarea unor obligații.

Documentele nu precizează public motivul exact al opririi radierii, însă faptul că procedura a fost inițiată și ulterior suspendată reprezintă un indicator de risc administrativ, nu o dovadă de ilegalitate.

Nereguli sau simple neconcordanțe?

Coroborând toate aceste date, se conturează o serie de neconcordanțe și semne de întrebare: venituri foarte mari raportate la structura de personal; firme din același domeniu, cu istorii administrative diferite; o societate care a încercat să se radieze, dar nu a reușit; fluxuri financiare consistente între firmele din UK și membrii aceleiași familii.

Toate aceste elemente reprezintă exact tipul de situații care, în mod obișnuit, intră în atenția autorităților fiscale și de integritate, atât în România, cât și în Regatul Unit.

De ce este legitim interesul public

Funcția de administrator public presupune nu doar respectarea legii, ci și evitarea oricărei situații de incompatibilitate sau conflict de interese. Atunci când: veniturile externe depășesc cu mult nivelul veniturilor din administrația publică; activitatea economică se desfășoară într-un alt stat, iar structura firmelor ridică semne de întrebare economice.

Un patrimoniu imobiliar extins, concentrat în județul Vâlcea

Declarația de avere depusă de Lucian Borta relevă, pe lângă veniturile și participațiile din Marea Britanie, un patrimoniu imobiliar considerabil, acumulat preponderent în municipiul Drăgășani și localități din județul Vâlcea. Documentul oficial indică numeroase terenuri intravilane și extravilane, multe dintre acestea aflate în coproprietate cu soția sa, dobândite în perioada 2017–2023, prin contracte de vânzare-cumpărare sau donație. Suprafața cumulată a terenurilor depășește zeci de mii de metri pătrați, incluzând parcele intravilane, terenuri extravilane aflate în circuitul civil, precum și loturi în localități limitrofe. La acestea se adaugă mai multe imobile: un apartament dobândit în 2016, spații comerciale/de producție realizate prin construcție, precum și o casă de locuit cu o suprafață generoasă, finalizată în 2023, toate situate în Drăgășani. Patrimoniul imobiliar descris în declarație conturează imaginea unei averi solide, construită progresiv, care, coroborată cu veniturile foarte ridicate din Marea Britanie, ridică în mod legitim întrebări privind ritmul acumulării și sursele financiare, fără ca aceste elemente să constituie, în sine, o dovadă de ilegalitate.

Declarația de avere: Declaratie - 2026-01-02T022041.487

Cifrele sunt clare, explicațiile lipsesc

Articolul de față nu formulează acuzații și nu stabilește vinovății, se bazează exclusiv pe: declarația de avere depusă în România și registrele oficiale din Regatul Unit.

Cifrele sunt însă suficient de mari, iar neconcordanțele suficient de evidente, pentru a justifica o dezbatere publică onestă și clarificări din partea celor implicați. În lipsa acestora, rămâne o întrebare legitimă: care este mecanismul economic real din spatele unor venituri de sute de mii de lire, generate de firme cu un singur angajat declarat? La aceste întrebări pot să răspundă, probabil, instituțiile abilitate din UK și România. Așteptăm clarificări și revenim.

Tiberiu Pîrnău