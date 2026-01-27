INVESTIGAȚIE: De la Predeal la Snagov, PREȘEDINTELE PUTRED DE BOGAT: Mirabela, Delia și afacerile pe care Nicușor Dan le uită! Apartamente de lux și terenuri de milioane de euro!

marți, 27 ianuarie 2026

INVESTIGAȚIE: De la Predeal la Snagov, PREȘEDINTELE PUTRED DE BOGAT: Mirabela, Delia și afacerile pe care Nicușor Dan le uită! Apartamente de lux și terenuri de milioane de euro!

În timp ce românii resimt din plin explozia taxelor și impozitelor intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026, președintele României pare complet decuplat de la realitatea de zi cu zi. Nicușor Dan, ales pe un discurs al onestității și al „luptei cu sistemul”, a ajuns în situația paradoxală de a nu ști cu cât au crescut impozitele, deși ele îi afectează direct pe milioane de cetățeni – și, teoretic, chiar și pe el.

Întrebat despre majorările de taxe operate de Guvernul Bolojan, numit chiar de el, președintele a ridicat din umeri, s-a bâlbâit și a admis senin: „Nu știu cu cât au crescut impozitele.” O declarație care spune mai mult decât pare la prima vedere.

„Nu am mari proprietăți”, spune președintele

Documentele oficiale îl contrazic

Pentru a-și justifica lipsa de interes, Nicușor Dan a afirmat public că nu deține „mari proprietăți” și că, în afară de impozitul pe mașină, nu ar fi direct afectat de creșterile fiscale. Numai că ultima sa declarație de avere, publicată în iulie 2025, spune cu totul altceva.

Conform documentului, președintele României este proprietarul unui teren de peste 7.000 de metri pătrați în Predeal, una dintre cele mai exclusiviste stațiuni montane din țară. Un detaliu esențial, „omis” complet din discursul său public.

Mai mult, Nicușor Dan recunoștea în urmă cu aproape un deceniu că a plătit 170.000 – 180.000 de euro pentru acest teren, achiziționat cu ajutorul unui credit bancar consistent.

„Este un teren pentru care banca mi-a cerut raport de expertiză. Se vede clar în declarațiile mele de avere cum am plătit ratele”, declara el în 2017, potrivit gandul.ro

Așadar, vorbim despre o proprietate valoroasă, supusă direct impozitării, dar pe care președintele pare să o fi șters din memorie atunci când discută despre impactul fiscal asupra cetățenilor.

Taxe mai mari cu până la 80%. Președintele, în ceață

De la 1 ianuarie 2026, taxele și impozitele locale au crescut masiv în toată țara. În București, majorările ajung până la aproape 80%, lovind direct în bugetele familiilor obișnuite. Cu toate acestea, președintele României afirmă că nu este la curent cu cifrele concrete și minimalizează efectele, vorbind vag despre „niște corecții”.

Această atitudine contrastează puternic cu rolul constituțional al șefului statului, care ar trebui să fie primul informat și primul responsabil în raport cu marile decizii economice ce afectează populația.

Familia, afacerile și imobiliarele: o zonă gri

Problemele de credibilitate nu se opresc însă la terenul din Predeal. Investigații de presă au arătat că și partenera de viață a președintelui, Mirabela Grădinaru, este implicată în afaceri imobiliare controversate, deținând terenuri în zona Snagov și fiind asociată cu proiecte rezidențiale disputate, blocate ani de zile și „deblocate” subit după accederea lui Nicușor Dan în cea mai înaltă funcție în stat.

Primari, surse locale și documente indică metode de ocolire a PUZ-urilor, dezmembrări succesive de terenuri și presiuni administrative, toate în jurul unor investiții cu miză uriașă, în una dintre cele mai scumpe zone din România.

În paralel, partenera președintelui nu apare în nicio declarație de avere, relația nefiind oficializată juridic – o situație perfect legală, dar care ridică serioase semne de întrebare în contextul secretizării averilor, decisă recent de Curtea Constituțională.

Într-un moment în care Curtea Constituțională a României a decis să secretizeze declarațiile de avere ale soților (soțiilor) și copiilor demnitarilor, magistraților și funcționarilor publici, ancheta noastră scoate la iveală o serie de conexiuni cel puțin controversate între politică, afaceri imobiliare de lux, influență internațională și lumea showbizului românesc.

La câteva zile după alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României, surse din piața imobiliară și din anturajul apropiat al acestuia indică faptul că Mirabela Grădinaru, partenera sa de viață, ar deține patru apartamente de lux într-un complex rezidențial exclusivist din nordul Bucureștiului, evaluate fiecare la peste 500.000 de euro (???!!!).

Complexul aparține dezvoltatorului One United Properties, un colos imobiliar în spatele căruia se află, printre alții, și Răzvan Munteanu, cunoscut publicului larg ca fiind soțul artistei Delia Matache, o susținătoare vocală a lui Nicușor Dan în campania electorală.

„Lupta cu rechinii imobiliari”, doar un slogan?

Ironia este evidentă. Nicușor Dan și-a construit o mare parte din cariera politică pe imaginea de adversar al „rechinilor imobiliari” și de apărător al interesului public. Astăzi, însă, aceeași retorică se lovește de realitatea unor terenuri valoroase, proiecte rezidențiale discrete și relații opace între politică, ONG-uri și dezvoltatori.

În timp ce românii plătesc taxe mai mari, iar președintele pretinde că nu știe cu cât au crescut impozitele, familia sa gravitează în jurul unor afaceri imobiliare de milioane de euro.

Întrebarea care rămâne

Este Nicușor Dan un președinte nepăsător sau unul care mimează necunoașterea pentru a evita explicațiile incomode?

A fost respectată legea în toate aceste cazuri sau asistăm la un nou tip de privilegiu – unul discret, „tehnocrat”, dar extrem de profitabil?

Un lucru este cert: decalajul dintre discursul public al președintelui și realitatea documentelor oficiale devine din ce în ce mai greu de ignorat. Iar într-o Românie sufocată de taxe și lipsă de transparență, această ruptură riscă să coste mult mai mult decât un simplu impozit majorat.

Tiberiu Pîrnău