Intervenție de urgență a salvamontiștilor pentru găsirea a trei copii rătăciți la Voineasa

sâmbătă, 10 ianuarie 2026

VÂLCEA: Intervenție de urgență a salvamontiștilor pentru găsirea a trei copii rătăciți la Voineasa

Salvamontiștii au fost mobilizați sâmbătă seara pentru a căuta trei copii care s-au rătăcit într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi din comuna Voineasa. Operațiunea a avut caracter de urgență, având în vedere temperaturile scăzute, lăsarea întunericului și faptul că minorii erau îmbrăcați doar în echipament obișnuit de schi.

Din fericire, misiunea s-a încheiat cu succes. Cei trei copii au fost găsiți de echipele Salvamont, transportați în siguranță și predați părinților. „Minorii au fost recuperați și se află în afara oricărui pericol”, au transmis reprezentanții Salvamont.