Instigator la proteste, abonat la bugetul de stat: adevărata față a lui Adrian Băzăvan

sâmbătă, 17 ianuarie 2026

Adrian Băzăvan se prezintă constant în spațiul public drept un „anti-sistem”, un personaj vocal la protestele suveraniștilor, unde lansează mesaje dure împotriva statului și a instituțiilor. Însă documentele oficiale spun o cu totul altă poveste. Potrivit declarației sale de avere, depusă în mod legal și publicată conform legislației în vigoare, Băzăvan este profund conectat la sistemul bugetar, fiind beneficiar direct al banilor publici.

Conform acestui document, Adrian Băzăvan ocupă simultan mai multe funcții plătite din fonduri publice. Este consilier asistent în cadrul Ministerului Energiei, dar și consilier al ministrului la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. În plus, apare ca membru în consiliile de administrație ale unor instituții și companii de stat, printre care Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Electrica Furnizare SA, una dintre cele mai importante societăți din sectorul energetic românesc.

Veniturile declarate confirmă dependența sa totală de bugetul public. Băzăvan încasează anual zeci de mii de lei din aceste funcții: 24.000 de lei de la Ministerul Energiei, 20.000 de lei de la Ministerul Cercetării, 12.000 de lei de la Institutul Național de Cercetare și încă 25.000 de lei din poziția de membru în Consiliul de Administrație al Electrica Furnizare. În total, peste 80.000 de lei anual provin exclusiv din bani publici, fără a lua în calcul alte surse sau beneficii.

Mai mult, declarația de avere arată un portofoliu impresionant de investiții, cu acțiuni la zeci de companii din România și din străinătate, inclusiv din domeniul energetic și militar, precum și dețineri în criptomonede, evaluate la mii de euro. Vorbim, așadar, despre un personaj care nu doar că trăiește din banii statului, ci își multiplică veniturile prin investiții financiare consistente, în timp ce poza publică este cea a unui „luptător împotriva sistemului”.

În paralel, Adrian Băzăvan este prezent frecvent (instigator!) la proteste cu tentă suveranistă, unde a apărut în spațiul public drept unul dintre cei mai vocali participanți. Imaginile și relatările din media îl arată scandând mesaje radicale și tensionând mulțimea, comportament care contrastează flagrant cu statutul său de funcționar și consilier guvernamental. În timp ce oamenii obișnuiți care participă la astfel de manifestații riscă amenzi sau dosare penale, Băzăvan se întoarce, fără probleme, la biroul său plătit din fonduri publice. Jandarmeria corupta si obedienta îl protejeaza pe individ în loc sa-l arunce la beci unde-i este locul!

Această dublă măsură ridică întrebări grave de moralitate și legalitate. Cum este posibil ca un consilier din două ministere și membru în consilii de administrație ale companiilor de stat să instige public? Cum poate cineva să denunțe „sistemul” în timp ce beneficiază din plin de el? De ce nu există nicio reacție instituțională față de acest comportament, care contravine flagrant principiilor de neutralitate și loialitate ale funcționarului public?

Realitatea este simplă: Adrian Băzăvan nu este nici disident, nici victimă, nici luptător antisistem. Este un beneficiar al sistemului, bine conectat la structurile de stat, care încasează bani publici și se bucură de funcții oferite chiar de instituțiile pe care le atacă în stradă. Revoluționar în discurs, funcționar în fapt, Băzăvan întruchipează ipocrizia perfectă: două fețe, una pentru camere și una pentru fluturașul de salariu.

Tiberiu Pîrnău