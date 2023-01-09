Inspectorul-șef al Inspectoratului Județean de Poliție, găsit fără viață în birou. Primele ipoteze ale anchetei

sâmbătă, 10 ianuarie 2026

Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a fost găsit decedat, sâmbătă, chiar în biroul său. Tragedia a fost descoperită de colegi, care îl descriu drept un om extrem de dedicat muncii, ce rămânea adesea la serviciu până târziu în seară.

Vestea a fost confirmată oficial de IPJ Dolj, care a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind profesionalismul, responsabilitatea și devotamentul de care Mîrzacu a dat dovadă de-a lungul carierei sale. Conducerea instituției a evidențiat contribuția semnificativă a acestuia la menținerea siguranței publice și la îndeplinirea obiectivelor Poliției Române.

Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, primele informații indică faptul că decesul ar fi survenit în urma unui infarct. Aceștia au precizat că șeful instituției era cunoscut pentru programul său de lucru prelungit și implicarea totală în activitatea profesională.

Marius-Daniel Mîrzacu, în vârstă de 51 de ani, era originar din Ștefănești, județul Argeș. Din 2024 ocupa funcția de inspector-șef al IPJ Dolj, iar în noiembrie 2025 câștigase concursul pentru acest post. Anterior, a condus Serviciul Anticorupție din cadrul IPJ Argeș.

Un mesaj de condoleanțe a fost transmis și de Ministerul Afacerilor Interne, care l-a caracterizat drept un profesionist dedicat, ce și-a îndeplinit misiunea cu demnitate și responsabilitate.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis MAI.