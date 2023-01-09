Incendiu duminică seara în comuna Vlădești. Pompierii au intervenit cu două autospeciale

duminică, 4 ianuarie 2026

În seara de duminică, 4 ianuarie 2026, în jurul orei 20.00, pompierii vâlceni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Vlădești.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje ale Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, care au acționat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea acestora, focul cuprinsese acoperișul casei, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

Incendiul a fost localizat în jurul orei 20.40. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.