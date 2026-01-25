„Înapoi Acasă” – mesaj pentru Diaspora, transmis de deputatul vâlcean Antonio Popescu, la Rimini

duminică, 25 ianuarie 2026

De Ziua Unirii Principatelor Române, deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, s-a aflat la Rimini, Italia, unde s-a întâlnit cu românii din comunitatea locală, cu prilejul lansării programului național „Înapoi Acasă”, dedicat românilor din Diaspora care își doresc să revină în țară.

Întâlnirea a avut loc pe 24 ianuarie, într-un cadru simbolic, mesajul transmis fiind unul clar: România nu și-a uitat cetățenii plecați, iar întoarcerea acasă trebuie să devină o opțiune reală, sprijinită de stat. Alături de deputatul vâlcean s-a aflat și deputatul AUR de Caraș-Severin, Sami Miclău, dialogul cu românii fiind direct și axat pe probleme concrete legate de muncă, birocrație, familie și reintegrare.

Programul „Înapoi Acasă” urmărește să ofere sprijin practic Diasporei, prin informare, consiliere administrativă și soluții pentru reintegrarea socială și profesională în România, având în vedere în special familiile despărțite și comunitățile românești din afara granițelor.

Acțiunea de la Rimini a făcut parte dintr-o mobilizare amplă, desfășurată simultan în peste 40 de comunități românești din Europa, unde parlamentari AUR s-au întâlnit cu românii din Diaspora.

Pentru județul Vâlcea, prezența deputatului Antonio Popescu confirmă faptul că reprezentarea vâlcenilor nu se oprește la granițele României. Mulți dintre românii din Rimini provin din Vâlcea, iar problemele lor sunt strâns legate de comunitățile rămase acasă.

Unirea nu ține de distanță. Ține de apartenență. România îi așteaptă acasă.