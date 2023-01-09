George Simion pleacă în SUA (20–22 ianuarie), cu o delegație de 30 de parlamentari AUR. „Vom vorbi despre justiție ca armă politică”

George Simion urmează să se deplaseze în Statele Unite în perioada 20–22 ianuarie 2026, împreună cu o delegație parlamentară AUR. Anunțul a fost făcut în spațiul public de europarlamentarul Gheorghe Piperea, care susține că una dintre temele principale ale vizitei va fi ceea ce numește „instrumentalizarea justiției ca armă politică”.

Potrivit deputatului AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, delegația AUR va număra 30 de parlamentari, iar discuțiile din SUA ar urma să includă atât subiecte legate de „utilizarea justiției ca armă politică”, cât și tema anulării alegerilor, despre care Mîndrescu afirmă că „nu există probe” făcute publice.

Întâlniri cu diaspora românească, în Europa, după deplasarea externă

AUR transmite că deplasarea din SUA face parte dintr-o agendă externă mai amplă: la întoarcere, pe traseul prin Europa, cei 30 de parlamentari AUR vor avea întâlniri cu diaspora românească din mai multe state europene, pentru discuții pe teme politice și comunitare, anunță surse din interiorul formațiunii. In Europa, la intalnirile cu diaspora, vor veni si alti parlamentari AUR.