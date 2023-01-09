George Simion mobilizează românii: AUR participă la primul protest al opoziției din 2026

vineri, 9 ianuarie 2026

Președintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul său va participa la primul protest al opoziției din acest an, programat joi, 15 ianuarie, în Piața Universității din București. Mitingul este organizat împotriva „legii Vexler”, iar AUR a decis să fie prezent „umăr la umăr” cu toți cei care se opun actualei guvernări.

Într-un mesaj transmis pe Facebook, George Simion i-a încurajat pe români să iasă din zona de confort și să se implice activ în viața civică:

„Nu mai comentați doar pe rețelele sociale. Faceți un efort, chiar dacă e frig, ieșiți în stradă și luptați pentru ceea ce este al vostru.”

Liderul AUR a subliniat că partidul va susține toate protestele „serioase, desfășurate în duh național”, reafirmând angajamentul formațiunii față de valorile democratice și dreptul la liberă exprimare.

De asemenea, Simion a anunțat că AUR pregătește și alte acțiuni publice în perioada următoare, inclusiv un proiect dedicat repatrierii românilor din diaspora, programat pentru 24 ianuarie, sub sloganul „Înapoi acasă”.

Prin aceste inițiative, AUR își consolidează rolul de voce activă a opoziției și își reafirmă dorința de a mobiliza românii pentru implicare civică și unitate națională.