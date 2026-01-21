miercuri, 21 ianuarie 2026

George Simion a fost premiat în SUA pentru apărarea libertății de exprimare și a democrației. Distincția i-a fost înmânată la Trump Kennedy Art Center de către Republicans for National Renewal, ca recunoaștere a luptei duse împotriva cenzurii și a derapajelor antidemocratice din Europa.

Premiul evidențiază implicarea directă a lui George Simion, în calitate de vicepreședinte al European Conservatives and Reformists Party, în apărarea alegerilor libere și corecte, precum și rolul acestui partid ca cel mai pro-transatlantic partid european.

Andreas-Mihai Stanca