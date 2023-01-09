FOTO. Alertă pe Strada General Magheru din Râmnicu Vâlcea: valiză suspectă, zonă blocată de poliție

marți, 6 ianuarie 2026

Momente de tensiune, luni, pe Strada General Magheru din municipiul Râmnicu Vâlcea, după ce o valiză suspectă a fost observată în apropierea unei stații de autobuz. Un apel la 112 a declanșat imediat intervenția autorităților, iar strada a fost închisă traficului, fiind instituit un perimetru de siguranță.

La fața locului au ajuns de urgență echipaje ale Poliției Vâlcea, Ambulanța și alte structuri cu atribuții în gestionarea situațiilor de risc. Zona a fost izolată, iar accesul pietonilor și al autovehiculelor a fost restricționat pe durata verificărilor.

Potrivit primelor informații, nu au existat persoane rănite, iar intervenția s-a desfășurat conform procedurilor standard pentru astfel de alerte.

UPDATE – Alarmă falsă, dar tratată cu maximă responsabilitate

Autoritățile au precizat ulterior că în valiză se aflau articole de încălțăminte, fără niciun pericol pentru populație. Chiar și așa, alerta a fost gestionată cu maximă prudență, pentru a elimina orice risc.

Reprezentanții forțelor de ordine recomandă cetățenilor să semnaleze imediat orice obiect abandonat sau situație suspectă și să evite zonele restricționate până la finalizarea intervențiilor.

Intervenția s-a încheiat fără incidente, iar circulația a fost reluată după ridicarea măsurilor de siguranță.

Foto: seintamplainvalcea.ro