FOTO - Accident rutier în satul Teiu, comuna Galicea, din cauza carosabilului înghețat. O femeie si 2 copii au ajuns la spital

vineri, 2 ianuarie 2026

Accident rutier în satul Teiu, comuna Galicea, din cauza carosabilului înghețat. O femeie si 2 copii au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs în seara zilei de 2 ianuarie, în jurul orei 21:13, în satul Teiu, comuna Galicea, cauza principală fiind carosabilul alunecos. Potrivit informațiilor transmise de localnici au fost implicate două autoturisme, fiecare cu patru persoane la bord.

Într-unul dintre vehicule se aflau doi copii, care au reușit să iasă singuri, și o femeie rămasă în mașină. Din cel de-al doilea autoturism, toți cei patru ocupanți nu au necesitat îngrijiri medicale.

La locul accidentului au intervenit echipaje de pompieri, precum și SMURD. Femeia rănită a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare, iar doi copii, în vârstă de 13 și 16 ani, au fost preluați de ambulanță și transportați în stare bună, pentru evaluare medicală. Șoferul nu a necesitat îngrijiri medicale.

Autoritățile atrag atenția șoferilor asupra riscurilor majore generate de temperaturile scăzute, care favorizează formarea poleiului, în special pe drumurile comunale. Adaptarea vitezei la condițiile de drum și prudența sporită rămân esențiale pentru prevenirea unor astfel de evenimente.