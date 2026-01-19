Fostul viceprimar al comunei Mihăești s-a stins din viață. Mesaj de condoleanțe din partea primarului Bărzăgeanu

marți, 20 ianuarie 2026

Fostul viceprimar al comunei Mihăești s-a stins din viață. Mesaj de condoleanțe din partea primarului Bărzăgeanu

O nouă veste tristă zguduie comunitatea din Mihăești. După pierderea recentă a medicului de familie Adelina Neacșu, săptămâna debutează cu anunțul trecerii în neființă a fostului viceprimar al comunei, Dumitru Grădinaru, care a ocupat această funcție în perioada 2004–2008.

Primarul Constantin Bărzăgeanu a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului său coleg:

„Cu profundă tristețe anunț decesul lui Dumitru Grădinaru, fost viceprimar și consilier local al comunei Mihăești. A fost un om devotat comunității, un coleg respectat, care va rămâne în amintirea noastră prin integritate și prin implicarea sa în slujba cetățenilor. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească!”