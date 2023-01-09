Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare

joi, 8 ianuarie 2026

Condamnare definitivă pentru fostul ministru Daniel Chițoiu

Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare de Curtea de Apel Pitești, pentru accidentul rutier mortal din decembrie 2019, produs în localitatea Zamfirești, județul Argeș. Instanța a majorat pedeapsa inițială de 3 ani stabilită de Judecătoria Pitești.

În urma accidentului, două persoane și-au pierdut viața, iar o a treia a fost rănită, după ce autoturismul condus de fostul ministru ar fi pătruns pe contrasens. Decizia este definitivă și pune capăt unui proces care a durat aproape patru ani.