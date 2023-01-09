Fake news la Cotroceni: Elveția demontează povestea „escortării de onoare” a lui Nicușor Dan. A fost o misiune standard de poliție aeriană

vineri, 9 ianuarie 2026

Miercuri seară, la ora 20:18, președintele României, Nicușor Dan, publica pe Facebook un mesaj menit să stârnească emoție și capital de imagine:

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.”

Postarea era însoțită de fotografii în care apăreau două aeronave F/A-18 Hornet ale Forțelor Aeriene Elvețiene, zburând în apropierea avionului militar românesc C-27J Spartan.

La scurt timp, HotNews a fost prima publicație care a preluat informația și a promovat-o agresiv, subliniind pretinsul „gest de apreciere” al elvețienilor față de România și, implicit, față de președintele Nicușor Dan.

Joi, internetul s-a umplut de reacții exaltate, susținătorii președintelui vorbind despre „respectul internațional” de care se bucură șeful statului român, a cărui aeronavă ar fi fost escortată în semn de onoare de aviația elvețiană.

Mai grav, Ministrul Apărării, domnul Miruță, a întărit public această narațiune falsă, declarând într-o conferință de presă:

„A fost un gest de respect din partea elvețienilor pentru sprijinul pe care România l-a acordat prin transportul cu aeronava Spartan a răniților arși grav în incendiul care s-a întâmplat la 1 ianuarie în Elveția.

A fost un semn de mulțumire și de respect pentru gestul pe care România l-a făcut, un gest de reciprocitate.”

Afirmațiile sunt complet false.

Adevărul documentat: escorta a fost o misiune de rutină

În realitate, prezența celor două avioane F/A-18 Hornet nu a avut nimic simbolic. A fost vorba despre o misiune standard de poliție aeriană, desfășurată conform procedurilor curente ale Aviației Militare Elvețiene.

Pentru a lămuri definitiv situația, jurnalistul Patrick André de Hillerin a adresat oficial, în nume propriu, o solicitare Biroului de Presă al Armatei Elvețiene, cerând explicații clare cu privire la natura interceptării/escortării aeronavei militare românești C-27J Spartan.

Întrebarea formulată de Patrick André de Hillerin, jurnalist român, a vizat explicit dacă escorta a fost un gest special de apreciere sau, dimpotrivă, o procedură obișnuită de verificare aplicată aeronavelor militare străine care tranzitează spațiul aerian elvețian în baza unor aprobări diplomatice.

Răspuns oficial al Armatei Elvețiene

Răspunsul a venit în scris, din partea lui Mathias Volken, purtător de cuvânt al Armatei Elvețiene:

„Forțele Aeriene Elvețiene utilizează «live missions» pentru a efectua verificări aleatorii, pentru a se asigura că informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică corespund cu aeronava care survolează (tipul aeronavei, înmatricularea, ruta etc.).

După o scurtă verificare, patrula cu reacție pleacă din nou.

Forțele Aeriene efectuează în medie aproximativ 200 de «live missions» pe an, inclusiv zborul pe care l-ați menționat.”

Mai clar de atât nu se poate.

Demontarea definitivă a minciunii

Zborul aeronavei C-27J Spartan care l-a transportat pe Nicușor Dan a fost verificat în cadrul unei „live mission”, adică o misiune de rutină, identică cu alte aproximativ 200 de misiuni similare desfășurate anual de aviația elvețiană.

Nu a fost: un gest de respect, o onoare diplomatică, o apreciere pentru România sau o atenție specială pentru președinte.

A fost procedură standard.

PR pe tragedie și ridicol instituțional

După episodul penibil de la Paris, Nicușor Dan și aparatul său de comunicare au simțit nevoia să cosmetizeze imaginea prezidențială. Au ales să o facă prin manipulare, exploatând o tragedie reală și o operațiune militară banală.

Au transformat o verificare tehnică într-o poveste emoțională de PR, livrată fără nicio verificare de o parte a presei și validată iresponsabil de Ministerul Apărării.

Nicușor Dan nu a fost onorat. Nu a fost escortat din respect. Nu a primit niciun gest special din partea Elveției.

În schimb, a acceptat – sau chiar a încurajat – o minciună sfruntată, construită pe suferința victimelor din Crans-Montana, pentru a-și umfla artificial imaginea publică.

O minciună mică, cu aripi scurte, dar cu un cinism uriaș.

Rușinos!!!

Tiberiu Pîrnău