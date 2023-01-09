Fake news la Cotroceni: Elveția demontează povestea „escortării de onoare” a lui Nicușor Dan. A fost o misiune standard de poliție aeriană

Miercuri seară, la ora 20:18, președintele României, Nicușor Dan, publica pe Facebook un mesaj menit să stârnească emoție și capital de imagine:
„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.”
Postarea era însoțită de fotografii în care apăreau două aeronave F/A-18 Hornet ale Forțelor Aeriene Elvețiene, zburând în apropierea avionului militar românesc C-27J Spartan.
La scurt timp, HotNews a fost prima publicație care a preluat informația și a promovat-o agresiv, subliniind pretinsul „gest de apreciere” al elvețienilor față de România și, implicit, față de președintele Nicușor Dan.
Joi, internetul s-a umplut de reacții exaltate, susținătorii președintelui vorbind despre „respectul internațional” de care se bucură șeful statului român, a cărui aeronavă ar fi fost escortată în semn de onoare de aviația elvețiană.
Mai grav, Ministrul Apărării, domnul Miruță, a întărit public această narațiune falsă, declarând într-o conferință de presă:
„A fost un gest de respect din partea elvețienilor pentru sprijinul pe care România l-a acordat prin transportul cu aeronava Spartan a răniților arși grav în incendiul care s-a întâmplat la 1 ianuarie în Elveția.
A fost un semn de mulțumire și de respect pentru gestul pe care România l-a făcut, un gest de reciprocitate.”
Afirmațiile sunt complet false.
În realitate, prezența celor două avioane F/A-18 Hornet nu a avut nimic simbolic. A fost vorba despre o misiune standard de poliție aeriană, desfășurată conform procedurilor curente ale Aviației Militare Elvețiene.
Pentru a lămuri definitiv situația, jurnalistul Patrick André de Hillerin a adresat oficial, în nume propriu, o solicitare Biroului de Presă al Armatei Elvețiene, cerând explicații clare cu privire la natura interceptării/escortării aeronavei militare românești C-27J Spartan.
Întrebarea formulată de Patrick André de Hillerin, jurnalist român, a vizat explicit dacă escorta a fost un gest special de apreciere sau, dimpotrivă, o procedură obișnuită de verificare aplicată aeronavelor militare străine care tranzitează spațiul aerian elvețian în baza unor aprobări diplomatice.
Răspunsul a venit în scris, din partea lui Mathias Volken, purtător de cuvânt al Armatei Elvețiene:
„Forțele Aeriene Elvețiene utilizează «live missions» pentru a efectua verificări aleatorii, pentru a se asigura că informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică corespund cu aeronava care survolează (tipul aeronavei, înmatricularea, ruta etc.).
După o scurtă verificare, patrula cu reacție pleacă din nou.
Forțele Aeriene efectuează în medie aproximativ 200 de «live missions» pe an, inclusiv zborul pe care l-ați menționat.”
Mai clar de atât nu se poate.
Zborul aeronavei C-27J Spartan care l-a transportat pe Nicușor Dan a fost verificat în cadrul unei „live mission”, adică o misiune de rutină, identică cu alte aproximativ 200 de misiuni similare desfășurate anual de aviația elvețiană.
Nu a fost: un gest de respect, o onoare diplomatică, o apreciere pentru România sau o atenție specială pentru președinte.
A fost procedură standard.
După episodul penibil de la Paris, Nicușor Dan și aparatul său de comunicare au simțit nevoia să cosmetizeze imaginea prezidențială. Au ales să o facă prin manipulare, exploatând o tragedie reală și o operațiune militară banală.
Au transformat o verificare tehnică într-o poveste emoțională de PR, livrată fără nicio verificare de o parte a presei și validată iresponsabil de Ministerul Apărării.
Nicușor Dan nu a fost onorat. Nu a fost escortat din respect. Nu a primit niciun gest special din partea Elveției.
În schimb, a acceptat – sau chiar a încurajat – o minciună sfruntată, construită pe suferința victimelor din Crans-Montana, pentru a-și umfla artificial imaginea publică.
O minciună mică, cu aripi scurte, dar cu un cinism uriaș.
Rușinos!!!
Tiberiu Pîrnău
