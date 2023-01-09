luni, 12 ianuarie 2026

Factual.ro – fact-checkeri sau activiști mascați? Cum se construiește „adevărul” într-o platformă cu agendă ideologică progresistă, soroșistă

În ultimii ani, Factual.ro s-a impus în spațiul public drept o instanță a „adevărului”, o platformă care decide ce este corect și ce este „fake news”. Politicieni, jurnaliști, influenceri sau simpli cetățeni se trezesc etichetați drept „manipulatori” sau „dezinformatori” în urma unor analize realizate de această structură. Însă, dincolo de aura de neutralitate pe care și-o construiește, tot mai multe voci ridică o întrebare legitimă: cine îi verifică, de fapt, pe verificatori?

Factual este un proiect al ONG-ului Funky Citizens, o organizație cunoscută public pentru pozițiile sale progresiste, pro-UE și pentru activismul său civic. Membrii acestei structuri participă constant la dezbateri politice, își exprimă opiniile pe teme sensibile și se poziționează ferm împotriva curentelor conservatoare sau suveraniste. Nimic ilegal până aici. Problema apare însă în momentul în care o organizație cu orientare ideologică clară își asumă rolul de arbitru absolut al adevărului și se prezintă ca fiind complet neutră. Factual nu este o instituție publică, nu are mandat democratic și nu este un institut academic. Este un ONG militant care a decis să joace rolul judecătorului în spațiul public.

Funky Citizens a beneficiat de-a lungul timpului de granturi europene, finanțări pentru proiecte de combatere a „dezinformării”, parteneriate cu platforme Big Tech și sprijin din zona ONG-urilor internaționale. Toate aceste surse sunt legale, dar ridică o întrebare de bun-simț: poate o organizație finanțată din rețele ideologice occidentale să fie complet imparțială atunci când verifică exact subiectele care țin de acea ideologie? Este un conflict de interese moral, nu juridic, dar unul real.

O analiză atentă a arhivei Factual scoate la iveală un tipar greu de ignorat. Platforma verifică agresiv declarațiile venite din zona AUR, din tabăra conservatoare sau din rândul vocilor critice la adresa Uniunii Europene și NATO. În schimb, declarațiile politicienilor sau activiștilor din zona progresistă sunt fie ignorate, fie tratate mult mai blând. Asta nu înseamnă că primii spun mereu adevărul și ceilalți nu. Înseamnă însă că verificarea nu este simetrică. Manipularea modernă nu mai înseamnă să minți direct, ci să alegi strategic pe cine verifici și pe cine lași neatins.

Factual folosește tehnici subtile de influențare. Un exemplu clasic este jocul cu procentele. Când un politician spune că multinaționalele domină economia, Factual vine și spune că afirmația este falsă pentru că procentul real nu este 80%, ci 50%. Publicul reține că politicianul „a mințit”, deși ideea de fond – dominarea – este reală. Se joacă pedant cu cifrele pentru a decredibiliza mesajul. Alteori, declarațiile sunt scoase din context, analizate literal, fără a ține cont de sensul politic sau de cadrul mai larg în care au fost făcute. De multe ori, platforma citează aceiași „experți” proveniți din aceeași bulă ideologică, ONG-uri care se validează reciproc, fără pluralism real de opinii.

Un aspect extrem de sensibil este colaborarea cu Meta. Factual marchează postări drept „false”, reduce vizibilitatea acestora sau chiar blochează distribuirea. Practic, un ONG privat ajunge să decidă ce este adevăr și ce nu pe rețelele sociale, fără hotărâre judecătorească, fără drept real la apel și fără transparență. Este o formă de cenzură corporatistă delegată, mascată sub pretextul combaterii dezinformării.

De aici apare și eticheta de „sorosist”, folosită frecvent în spațiul public. Nu există dovezi că Soros ar finanța direct Factual, însă organizația face parte din ecosistemul ONG globalist, cu teme identice, finanțări similare și aceeași agendă progresistă. Termenul nu este unul contabil, ci ideologic, dar nu a apărut întâmplător.

Concluzia este incomodă pentru unii, dar evidentă pentru tot mai mulți. Factual filtrează realitatea printr-o lentilă ideologică, aplică dublu standard și joacă politic sub masca obiectivității. Nu sunt arbitri ai adevărului, ci activiști cu legitimitate artificială, care au primit puterea de a eticheta și sancționa discursul public.

Verdictul este clar: Factual nu este independent, nu este neutru și nu reprezintă un reper absolut al adevărului. Este o platformă militantă, cu agendă progresistă, care influențează masiv discursul public și încearcă să-l modeleze în funcție de propriile convingeri ideologice.

Tiberiu Pîrnău