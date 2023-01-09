EXCLUSIV! Rețeaua Buican din Vâlcea: fratele conduce GAL-ul Castra Traiana, soția primește banii - 200.000 euro! Cum a semnat primarul Popolan din Dăești pentru firma familiei Buican!

sâmbătă, 10 ianuarie 2026

Conflict de interese exploziv: Mihai Buican, fratele deputatului Cristian Buican, aprobă proiectul (de aceesare a fondurilor europene prin GAL Castra Traiana) soției - Vasilica Buican?!

În județul Vâlcea, sub umbrela „dezvoltării rurale”, pare să se fi pus în mișcare un mecanism clasic de direcționare a fondurilor europene către cercuri de familie și influență politică. Documentele oficiale obținute de redacția noastră demonstrează fără echivoc că firma LOVFLOR SRL, controlată de Vasilica Buican, soția lui Mihai Buican – fratele deputatului PNL Cristian Buican – a beneficiat de finanțare europeană prin GAL Castra Traiana, structură condusă chiar de… Mihai Buican.

Totul este confirmat de Nota privind raportul de evaluare și selecție nr. 1057 din 18.12.2024, document oficial emis de GAL Castra Traiana, unde apare clar, cu semnătură și ștampilă, numele lui Mihai Buican, în calitate de reprezentant legal al GAL.

Cu alte cuvinte, omul care conduce structura ce aprobă proiecte europene este fratele deputatului PNL și, mai ales, soțul beneficiarei.

Coincidență? Deloc.

În Raportul de evaluare și selecție M2 – sesiunea IV, apare proiectul declarat eligibil și selectat: „Dezvoltare activități la SC LOVFLOR SRL”. Beneficiar: LOVFLOR SRL. Valoare finanțare: 199.980 euro. Localizare: comuna Perișani. Punctaj: 82 de puncte. Practic, aproape suma maximă posibilă!

Cele 2 documente: nota si raportul de evaluare sunt semnate la diferență de o zi (18, respectiv 19.12.2024) de 2 persoane diferite, având aceeași calitate - reprezentanți ai GAL Castra Traiana - Mihai Buican și George Popolan.

Așadar, firma soției reprezentantului legal GAL Castra Traiana primește aproape 200.000 de euro din bani europeni, printr-o structură condusă chiar de... soț, chiar dacă semnătura a fost a primarului Popolan. Un caz-școală de conflict de interese!

Cine este beneficiarul real? Vasilica Buican, asociat unic și administrator al firmei LOVFLOR SRL. Firma are sediul în Pripoare, județul Vâlcea, și funcționează din 2013. Paradoxal, datele financiare arată că în 2024 societatea a intrat pe o pantă descendentă abruptă: cifra de afaceri a scăzut cu peste 50%, profitul cu 80%, iar numărul de angajați s-a redus drastic. Cu alte cuvinte, o firmă aflată în declin economic primește brusc o injecție de aproape 200.000 de euro din fonduri europene.

Și mai interesant este modul în care s-a încercat „spălarea” aparențelor. În documentația de aprobare a proiectului NU apare ca semnatar - Mihai Buican - ca reprezentant GAL. În schimb, apare semnătura lui George Popolan, primarul comunei Dăești. De ce ar semna un primar pentru o firmă privată? De ce nu semnează administratorul legal? Răspunsul e simplu: pentru a masca legătura de familie și pentru a șterge urmele evidente ale conflictului de interese.

Este o manevră clasică: pui o semnătură „de acoperire”, doar că documentele oficiale spun adevărul, iar rețeaua iese la suprafață.

Avem astfel următorul tablou:

Mihai Buican – reprezentant GAL Castra Traiana, semnează aprobările;

Vasilica Buican – beneficiară directă a finanțării;

George Popolan - primar PNL, Dăești;

Cristian Buican – deputat PNL, lider politic județean, șeful direct politic al primarului PNL, George Popolan.

Totul rămâne „în familie”.

Legea este clară. Codul Penal, art. 301, definește conflictul de interese ca situația în care un funcționar sau decident își folosește poziția pentru a obține beneficii pentru rude. Pedeapsa poate ajunge până la 5 ani de închisoare. Iar aici nu vorbim de interpretări, ci de documente oficiale, semnături și bani publici.

Pentru că este imposibil ca o astfel de schemă să treacă „din greșeală”. Vorbim de proceduri, comitete de selecție, evaluatori, verificări. Și totuși, proiectul a trecut ca uns.

Concluzia este dură, dar inevitabilă:

Fondurile europene destinate dezvoltării rurale au fost direcționate către familia unui lider politic județean, printr-un mecanism controlat chiar de membrii ai aceleiași familii.

Nu mai este vorba de suspiciuni. Este vorba de probe.

De aceea, cerem public:

DNA, ANI și Parchetul General trebuie să se autosesizeze de urgență! Ancheta trebuie să fie realizată de oameni ai legii care NU AU NICIO LEGATURĂ CU VÂLCEA ȘI NU POT SĂ FIE INFLUENȚAȚI DE ȘEFUL PNL VÂLCEA, CRISTIAN BUICAN!

Pentru că nu discutăm despre o eroare administrativă, ci despre o posibilă schemă de deturnare a banilor europeni, cu iz penal, construită pe relații de rudenie și influență politică.

Tiberiu Pîrnău