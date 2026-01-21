EXCLUSIV | Probleme grave la lanțul de magazine EuroMarket. ITM Vâlcea a aplicat sancțiuni firmei DANEMAR COMPANY SRL

joi, 22 ianuarie 2026

Lanțul de magazine EuroMarket din Vâlcea a intrat în atenția autorităților statului. Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea confirmă, printr-un document transmis redacției Ziarul de Vâlcea, că a efectuat un control la societatea DANEMAR COMPANY SRL, firma care operează rețeaua de magazine EuroMarket, în urma unor sesizări primite din partea angajaților.

Potrivit adresei oficiale înregistrate cu numărul 23295/63/23261/504 din 21 ianuarie 2026, ITM Vâlcea precizează clar că au fost verificate toate aspectele reclamate în domeniul relațiilor de muncă. Concluzia este una fără echivoc: au fost constatate neconformități, pentru care inspectorii au dispus măsuri obligatorii cu termen de remediere și au aplicat sancțiuni contravenționale, conform prevederilor Codului Muncii, Legea 53/2003.

Cu alte cuvinte, nu discutăm despre simple recomandări sau avertismente, ci despre încălcări concrete ale legislației muncii, sancționate oficial de instituția statului. Deși ITM nu face publice punctual abaterile constatate, formularea documentului indică probleme serioase în relația dintre angajator și salariați, suficiente cât să declanșeze un control amplu și să determine redirecționarea petițiilor de la ITM București către ITM Vâlcea.

Societatea DANEMAR COMPANY SRL, operatorul lanțului EuroMarket, este cunoscută pentru extinderea rapidă. Însă această dezvoltare accelerată pare să fi venit la pachet și cu disfuncționalități grave în modul de gestionare a forței de muncă. Rămâne de văzut dacă angajații beneficiază de contracte conforme cu legea, dacă orele suplimentare sunt plătite, dacă programul de lucru este respectat și dacă repausul săptămânal este asigurat.

Lipsa de transparență privind cuantumul amenzilor și tipul exact al abaterilor constatate ridică semne de întrebare serioase. Cert este că ITM Vâlcea confirmă aplicarea sancțiunilor, ceea ce arată că neregulile nu au fost minore. În acest context, angajații din rețeaua EuroMarket par să fie prinși într-un sistem care pune profitul pe primul loc, în detrimentul drepturilor legale.

Redacția Ziarul de Vâlcea va continua să urmărească acest subiect și va solicita informații suplimentare de la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru a afla ce măsuri concrete au fost dispuse și dacă acestea sunt respectate.

