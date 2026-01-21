miercuri, 21 ianuarie 2026

EXCLUSIV | Lovitură definitivă în scandalul APIA: Curtea de Apel Pitești confirmă condamnarea soției fostului director general, Cornel Turcescu

Scandalul care a zguduit Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA): Curtea de Apel Pitești a respins, luni, 20 ianuarie 2026, apelurile formulate de Mariana Turcescu și Anamaria Alexandra Delureanu împotriva sentinței Tribunalului Argeș, menținând condamnările pronunțate în dosarul de corupție privind fraudarea unui concurs de angajare. Mariana Turcescu este soția fostului director general al APIA!

Decizia instanței este definitivă.

Potrivit minutei oficiale, judecătorii Curții de Apel au constatat că apelurile sunt nefondate și au dispus menținerea hotărârii penale nr. 86 din 20 februarie 2025, prin care cele două foste șefe ale APIA Argeș au fost găsite vinovate. Totodată, instanța a obligat fiecare inculpată la plata sumei de 400 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Condamnare definitivă pentru fraudarea concursului

Mariana (Pană) Turcescu și Anamaria Alexandra Delureanu au fost judecate pentru că, în februarie 2021, au transmis, prin intermediari, subiectele de examen unei candidate la un concurs organizat pentru ocuparea unui post de consilier în cadrul APIA Argeș. Candidata a fost ulterior favorizată și declarată câștigătoare.

Procurorii au stabilit că Mariana Turcescu a modificat organigrama instituției, a transformat postul din referent în consilier debutant, s-a numit singură în comisia de concurs și a facilitat ocuparea frauduloasă a postului.

Pentru aceste fapte, Mariana Turcescu a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de doi ani și șase luni, pentru folosirea de informații nedestinate publicității în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Revocarea lui Cornel Turcescu – acum într-un context clar

În acest context, revocarea lui Cornel Turcescu din funcția de director general al APIA – produsă discret în aprilie 2025 – capătă o semnificație mult mai clară. La momentul respectiv, Ministerul Agriculturii nu a oferit explicații oficiale, însă surse din instituție indicau că decizia a fost luată pentru a limita impactul de imagine generat de condamnarea soției sale.

Astăzi, după hotărârea definitivă a Curții de Apel Pitești, este evident că schimbarea din fruntea APIA nu a fost o simplă „rotație administrativă”, ci o mișcare menită să oprească extinderea scandalului.

Legături de familie și suspiciuni financiare

Deși Cornel Turcescu nu apare în rechizitoriu, anchetatorii au semnalat conexiuni financiare între conturile soților, aspect care a alimentat suspiciuni privind posibile complicități indirecte. Până în prezent, însă, nu a fost pus sub acuzare.

Un cuplu influent în administrație

Cornel și Mariana Turcescu au fost considerați ani la rând un „cuplu de putere” în administrația publică, cu relații strânse în rândul primarilor, consilierilor județeni și funcționarilor de rang înalt. Numele lor a mai apărut în presă în legătură cu posibile conflicte de interese și favorizări în proiecte cu finanțare europeană.

Surse judiciare susțin că ancheta din Argeș ar putea avea ramificații și în alte județe.

Profil: Cornel Turcescu, traseu profesional construit pe filieră vâlceană

Cornel Constantin Turcescu este originar din județul Vâlcea. A absolvit Liceul „Preda Buzescu” din Berbești (2003) și Facultatea de Științe – Matematică-Informatică din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu (2007).

Cariera sa a început la APIA Vâlcea (2008–2013), unde a fost consilier pe control teren. Ulterior, a fost promovat la nivel central, ocupând funcții-cheie în Direcția de Control, Teledetecție și Autorizare Plăți.

În 2016 a devenit director general adjunct, iar în 2023 a fost numit director general al APIA.

Tatăl său, Constantin Turcescu, a fost director adjunct la APIA Vâlcea, colaborând strâns cu Adrian Pintea, fost director general al agenției – o legătură care a atras atenția presei asupra influenței „grupului vâlcean” din conducerea APIA.

Hotărârea definitivă a Curții de Apel Pitești confirmă gravitatea faptelor și aruncă o lumină dură asupra modului în care funcționau lucrurile în APIA.



Tiberiu Pîrnău