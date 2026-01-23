EXCLUSIV | Haos la Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea. Funcții impuse cu forța, presiuni, amenințări și acuzații extrem de grave (I)

Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea a devenit scena unui scandal de proporții, în care se amestecă numiri controversate, presiuni administrative, acuzații de abuz și suspiciuni grave de ilegalități tolerate la nivel înalt. Potrivit informațiilor intrate în posesia redacției, conducerea instituției ar fi fost schimbată printr-o impunere forțată, fără transparență și cu încălcarea procedurilor legale, sub directa coordonare a Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea.

Surse din interiorul Palatului Copiilor vorbesc despre o stare de teroare instituționalizată, în care cadrele didactice și părinții sunt intimidați să nu vorbească. Sunt reclamate meditații private desfășurate chiar în incinta instituției, profesori care lipsesc frecvent de la ore fără a fi sancționați, dar și situații în care părinților li s-ar fi impus plăți pentru activități care, conform legii, ar trebui să fie gratuite.

Mai mult, un inspector școlar este acuzat de comportament abuziv și consum de alcool. Același personaj și angajați din interior ar fi fost implicat în amenințări directe la adresa celor care au îndrăznit să semnaleze neregulile, inclusiv amenințări cu violența fizică.

Toate aceste fapte ar fi fost aduse la cunoștința conducerii ISJ Vâlcea, inclusiv inspectorului școlar general Mihaela Andreianu, însă, potrivit surselor noastre, situațiile ar fi fost tolerate sau mușamalizate, fără declanșarea unor controale reale sau a unor anchete administrative.

În acest context exploziv apar și acuzații extrem de sensibile, inclusiv suspiciuni de hărțuire sexuală, care vizează persoane cu funcții de conducere sau influență în sistem. Aspectele respective sunt în curs de documentare și vor face obiectul unor materiale distincte.

Ziarul de Vâlcea pregătește dezvăluiri incendiare, bazate pe documente, declarații și sesizări oficiale. Vom reveni.

