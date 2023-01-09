marți, 13 ianuarie 2026

Eugen Neață, deputat PSD: Când statul ia prea mult din prea puțin și ajunge să nu mai aibă nimic

Da, taxarea populației poate fi majorată oricât, spuneam și în postarea de ieri. Însă creșterea taxelor, fie ele naționale sau locale, nu garantează automat încasări mai mari la bugetul de stat. Există un prag critic peste care presiunea fiscală produce efectul invers: în loc să aducă mai mulți bani, începe să golească vistieria publică.

Puterea de cumpărare a oamenilor se erodează, firmele intră în dificultate, iar economia începe să se blocheze. Nu pentru că cetățenii ar refuza să-și plătească obligațiile, ci pentru că veniturile scad, afacerile se închid și, pur și simplu, nu mai rămâne nimic de impozitat. În acest punct, mult din puțin ajunge să însemne aproape nimic – mai puțin decât în anii trecuți și cu totul insuficient pentru cheltuielile tot mai mari ale statului.

Aceasta este realitatea dură a majorării taxelor. Există însă soluții pentru a evita prăbușirea bazei de impozitare și pentru a proteja nivelul de trai al populației. Soluții reale, nu lozinci electorale. Specialiștii în economie urmăresc atent evoluțiile din piață, pentru că acolo se produc veniturile oamenilor, ale firmelor și, implicit, ale statului.

O economie sănătoasă înseamnă salarii mai bune, investiții, locuri de muncă și venituri constante la buget. Așa funcționează mecanismul firesc: dezvoltare economică, prosperitate și stabilitate financiară. De aceea, nu poți cere mai mulți bani cetățenilor fără să creezi, în paralel, condiții reale pentru creșterea economiei.

Nu sunt economist, sunt politician. Deputat în Parlamentul României. Din banca pe care o ocup în Camera Deputaților privesc realitatea din teren, ascult opinii și caut soluții. Sunt pregătit să inițiez modificări legislative care să sprijine mediul de afaceri și, odată cu el, pe toți cei care muncesc și trăiesc din salarii, pensii sau alocații.

Statul are obligația să ofere un cadru legislativ prietenos investitorilor, celor care riscă, muncesc și contribuie la economia reală. Acest lucru trebuie să se vadă și la nivel local, unde micii antreprenori ar trebui încurajați să creeze locuri de muncă și să dezvolte comunitățile.

Am propus, la un moment dat, o modificare legislativă pentru deblocarea unor suprafețe de pășune folosite formal, dar în realitate neproductive, pentru a permite dezvoltarea parcurilor industriale – motor real de creștere economică locală. Sunt convins că există soluții concrete pentru dezvoltare, dacă guvernul și administrațiile locale creează un climat favorabil investițiilor.

De asemenea, am inițiat un proiect de lege pentru încasarea imediată a amenzilor și am discutat personal cu premierul Ilie Bolojan despre importanța recuperării acestor bani. Din păcate, a trecut mult timp fără rezultate. În schimb, soluția comodă a rămas aceeași: creșterea taxelor și împovărarea populației, în timp ce întreprinderile mici și mijlocii sunt sufocate – deși ele reprezintă coloana vertebrală a economiei.

Mai multe taxe, mai multe poveri, aceeași greșeală.

Când iei mult din puțin, ajungi să nu mai ai nimic – iar consecințele acestui drum pot fi devastatoare pentru economie și societate.

Deputat,

Eugen Neață