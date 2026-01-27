marți, 27 ianuarie 2026

Environment Care Waste Management SRL: Salubrizare ieftină în Vâlcea, în ciuda scumpirilor din țară



În timp ce în multe orașe din România taxele de salubrizare au crescut puternic, Vâlcea rămâne printre județele cu cele mai mici tarife. Spre comparație, la Constanța și în Galați majorările depășesc 70% în 2026. În Vâlcea, factura pentru gunoi este încă ținută sub control.

Serviciul de salubrizare este asigurat de asocierea Environment Care Waste Management SRL – Brantner Environment SRL, desemnată de ADI Salubrizare Vâlcea, care gestionează întreg Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor, inclusiv centrul de la Roești. Aici ajung zilnic cantități mari de deșeuri din tot județul, multe dintre ele reciclabile, dar aruncate necorespunzător.

Operatorul semnalează frecvent prezența ambalajelor cu garanție RetuRO în gunoiul menajer, deși acestea pot fi returnate, dar și dificultăți în colectare din cauza mașinilor parcate ilegal lângă punctele de ridicare. Aceste probleme cresc timpii de lucru și costurile operaționale.

Reprezentanții firmei subliniază că respectarea colectării selective și a zonelor de colectare este esențială pentru menținerea tarifelor actuale. Curățenia județului și nivelul facturii depind nu doar de operator, ci și de comportamentul cetățenilor.